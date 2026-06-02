문체부 “지난 1년간 문화 분야 역대 최고 성과”

문화체육관광부가 이재명 정부 출범 1주년을 맞아 ‘역대 최고 성과’로 문화산업 분야를 자평했다.

2일 문체부에 따르면 지난 1년간 문화 분야 정책 성과가 가장 두드러진 분야는 콘텐츠 산업이다. K-콘텐츠 산업을 국가전략산업으로 집중 육성하는 정책에 힘입어, 지난해 콘텐츠 수출액은 149억달러(약 22조5660억원)로 역대 최고치를 기록했다.

최휘영 문화체육관광부 장관. 문화체육관광부 제공

문체부는 K-콘텐츠 활성화를 위해 모태펀드 문화·영화 계정을 올해 7318억원규모로 확대하고, 해외자본 기반인 글로벌리그 펀드도 1500억원 규모로 조성하는 등 특화 정책금융을 대폭 확대했다. 또 웹툰 및 영상콘텐츠 제작비 세액공제 신설·연장 등 혁신성장 기반을 마련했다.

정부는 문화산업의 고질적 문제였던 불법 콘텐츠 유통과 공연·스포츠 암표 근절을 위한 법적 기반도 강화했다. 불법 콘텐츠 긴급 차단 및 접속차단 제도가 지난달 11일 시행됐고, 암표 시장을 겨냥한 50배 과징금과 신고포상금제도 8월부터 도입된다.

침체했던 영화산업도 정부의 긴급 지원과 예산 확대로 올해 1분기 극장 매출과 관객 수가 지난해 동기 대비 각각 58.7%, 53.2% 증가하는 등 뚜렷한 회복세를 보였다. 문체부는 독립예술영화 제작지원과 첨단 제작 집중지원을 통해 모처럼 되살아난영화계 활기를 이어갈 방침이다.

관광산업 역시 괄목할 만한 성과를 거뒀다. 지난해 외래관광객 수는 1894만명으로 역대 최대를 기록했다. 외국인 카드 국내 사용액도 141억달러(약 21조3544억원)로 사상 최고치를 경신했다. 중국 단체관광객 무비자, 복수비자 확대, 국제회의 참가자 입국우대 등 입국 절차 개선과 드라마·영화 촬영지 연계 관광코스 개발, 지역축제 지원 등 K-컬처 마케팅이 관광객 유치에 큰 역할을 한 것으로 분석됐다. 지방공항 거점화, 크루즈 기항지 활성화, 초광역 관광교통 혁신 등 지역 관광 활성화 정책도 본격 추진 중이다.

국민의 문화 향유 기회 확대를 위해선 대표 문화 프로그램인 '문화가 있는 날'을 매주 수요일 '문화요일'로 개편했다. 그 결과 참여 문화시설과 프로그램 수가 대폭 늘었고 공공도서관 문화동아리, 인문 프로그램, 인생서점·심야책방 등 지역 기반 문화 활동이 활성화됐다.

지난해 국민 여가만족도는 64%로 역대 최고치를 나타냈고, 프로스포츠 관중 수, 생활체육 참여율, 문화예술행사 관람률 등 각종 문화지표도 동반 상승했다. 국립중앙박물관은 연간 관람객 650만명을 돌파하며 관람객 수 기준 세계 3대 박물관에 등극했다.