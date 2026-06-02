모구모구, 글로벌 캠페인 ‘Wanna Skip? You Gotta Chew’ 전개

태국 음료 기업 SAPPE Public Company Limited(이하 SAPPE)가 글로벌 브랜드 모구모구(Mogu Mogu)의 신규 글로벌 캠페인 ‘Wanna Skip? You Gotta Chew’를 공개하고 전 세계 Z세대를 대상으로 한 브랜드 커뮤니케이션을 확대한다.

이번 캠페인은 디지털 환경에 익숙한 Z세대의 일상에 주목해 기획됐다. 원하는 콘텐츠는 쉽게 넘길 수 있지만 현실에서는 피할 수 없는 다양한 상황을 마주하게 되는 세대적 특성에 착안해, 모구모구만의 차별화된 음용 경험을 통해 일상을 보다 가볍게 즐기자는 메시지를 담았다.

모구모구는 나타데코코(코코넛 젤리)가 함유된 과일 주스 음료로, 과일 주스와 함께 쫄깃한 젤리 식감을 즐길 수 있는 것이 특징이다. 음료를 마시면서 자연스럽게 씹는 식감을 경험할 수 있는 제품으로, 현재 전 세계 100여 개국에서 판매되고 있다.

SAPPE는 이번 캠페인을 통해 모구모구를 단순한 음료가 아닌 '스낵 드링크(Snack Drink)' 브랜드로 알리고, 브랜드가 지닌 차별화된 경험 가치를 소비자들에게 전달한다는 계획이다.

SAPPE의 CEO 피야짓 룩카리야퐁은 “Z세대는 제품 자체뿐 아니라 브랜드가 전달하는 경험과 공감 요소를 중요하게 생각한다”며 “‘Wanna Skip? You Gotta Chew’는 이러한 소비자 특성을 반영해 기획된 캠페인”이라고 말했다.

이어 “모구모구는 특유의 식감과 재미 요소를 바탕으로 전 세계 소비자들과 소통해 왔다”며 “앞으로도 다양한 시장에서 브랜드 경험을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

캠페인은 온·오프라인을 연계한 방식으로 진행된다. 온라인에서는 국가별 소셜미디어 채널과 인플루언서 협업을 통해 브랜드 메시지를 전달하고, 오프라인에서는 필리핀과 한국, 영국 등 주요 시장에서 체험형 프로모션과 샘플링 활동을 전개할 예정이다.

한편 모구모구는 SAPPE의 대표 브랜드로 현재 전 세계 100여 개국에 판매되고 있다. 다양한 과일 맛과 나타데코코 식감을 앞세워 글로벌 시장에서 판매를 이어가고 있으며, 국내에서는 최근 신제품 ‘배(Pear) 맛’을 선보이며 제품 라인업을 확대했다. 신제품은 한국 소비자들에게 친숙한 배 풍미에 모구모구 특유의 쫄깃한 식감을 더한 것이 특징이다.