제주 최대 300㎜ 물폭탄, 밭·마당침수…10~50㎜ 더 온다

지난 1일부터 제주에 많은 비가 내리면서 한라산에는 300㎜ 넘는 폭우가 쏟아졌다. 침수 피해도 이어졌다.

2일 제주소방안전본부 등에 따르면 전날부터 이날 낮 12시까지 도내 기상악화로 인한 피해는 3건으로 집계됐다.

이날 오전 7시41분께 서귀포시 성산읍에서 주택 마당이 침수되는가 하면 오전 7시36분께 제주시 구좌읍 소재 밭도 빗물에 잠겨 농작물 피해가 발생했다. 소방당국은 배수지원과 안전조치를 진행했다.

또 전날 오후 8시23분께 서귀포시 남원읍에서는 배수로를 건너딘 70대 주민이 강한 빗물에 휩쓸려 소방당국에 의해 구조됐다.

이날 낮 12시를 기해 제주에 내려진 호우특보가 모두 해제됐다. 다만 북부 앞바다를 제외한 전 연안에 풍랑주의보가 발효 중이다.

전날부터 제주에는 시간당 50㎜의 강한 비가 내렸으며 한라산에는 300㎜ 넘는 강수량이 기록됐다.

전날부터 이날 낮 12시까지 누적 강수량은 ▲산지 진달래밭 304.5㎜, 한라산남벽 236.5㎜, 성판악 233㎜, 삼각봉 223㎜, 윗세오름 212㎜, 영실 127㎜, 사제비 106.5㎜ ▲중산간 송당 165.5㎜, 제주가시리 142.5㎜, 산천단 138㎜, 와산 135㎜, 한남 124.5㎜, 오등 87㎜, 새별오름 53.5㎜ ▲해안 우도 256.5㎜, 추자도 218㎜, 성산수산 216.5㎜, 구좌 202.5㎜, 성산 179㎜, 표선 166.5㎜, 제주김녕 164.5㎜ 등이다.

기상청은 이날 오후까지 제주 산지를 중심으로 10~50㎜의 비가 더 내리겠다고 예보했다.

기상청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 도로가 미끄럽고 가시거리가 급격히 짧아지는 곳이 있겠다"며 "낮은 구름의 영향을 받는 지역에서는 가시거리 200m 미만의 매우 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의하기 바란다"고 말했다.

<뉴시스>