하트 무늬 은빛 날갯짓…멸종위기 ‘왕은점표범나비’ 자연으로

경북잠사곤충사업장은 곤충테마생태원에서 멸종위기 야생생물 Ⅱ급인 왕은점표범나비를 방사 행사를 개최했다고 2일 밝혔다. 멸종위기 야생생물의 개체군 회복을 통한 생태계 복원과 사람과 자연이 공존하는 건강한 농업·농촌 환경 조성을 위해서다.

경북잠사곤충사업장에서 인공 증식한 왕은점표범나비 성충. 경북도 제공

행사에 참여한 50여명은 왕은점표범나비와 배추흰나비를 포함한 나비류 1000여마리를 자연으로 돌려보내며 생명의 소중함과 생물다양성 보전의 중요성을 체험하는 시간을 가졌다.

왕은점표범나비는 뒷날개 아랫면에 하트 모양의 은백색 무늬가 있다. 산지와 초지 감소 등 서식지 환경 변화로 인해 개체 수가 급감하면서 멸종위기 야생생물 Ⅱ급으로 지정돼 보호받고 있다. 예전에는 전국적으로 흔하게 분포했으나 현재는 경기도와 강원도, 경북 일부 지역에서만 제한적으로 관찰되는 희귀종이다.

경북잠사곤충사업장은 국내에서 유일하게 왕은점표범나비 실내 인공증식 기술을 가지고 있다. 2021년 환경부로부터 서식지외보전기관으로 지정돼 멸종위기 곤충 복원사업을 지속적으로 추진하고 있다.

박찬국 도 농축산유통국장은 “이번 방사는 단순한 종 복원을 넘어 생물다양성의 가치를 알리는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 멸종위기 곤충을 복원하고 친환경 생태계를 조성해 사람과 자연이 공존하는 지속 가능한 농업·농촌을 만들겠다”고 말했다.