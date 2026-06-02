'6위의 기적, 왕좌로 완성'…부산 KCC, 팬들과 ‘우승 축제’ 연다

KCC, 챔프전 우승 기념 팬 페스타…하이파이브·레크리에이션 총출동

‘반전 드라마’ 주인공 KCC…이번엔 팬에게 우승을 돌려준다

사상 첫 ‘정규리그 6위 팀 우승’이라는 프로농구연맹(KBL) 역사를 쓴 부산 KCC가 팬들과 함께하는 대규모 우승 기념행사를 연다.

부산 KCC는 7일 오후 2시 부산 사직실내체육관에서 2025~2026시즌 챔피언결정전 우승을 기념하는 ‘팬 페스타’를 개최한다고 2일 밝혔다. 프로농구연맹(KBL) 제공

KCC는 7일 오후 2시 부산 사직실내체육관에서 2025~2026시즌 챔피언결정전 우승을 기념하는 ‘팬 페스타’를 개최한다고 2일 밝혔다. 이번 행사에는 구단과 팬이 우승의 감동을 직접 나누는 자리로, 선수단과 팬이 함께 참여하는 레크리에이션, 우승 세리머니, 하이파이브 이벤트 등 다양한 프로그램들이 마련됐다.

참가 신청은 KBL 통합 홈페이지 또는 KBL 앱을 통해 가능하다. 멤버십 회원은 2일 오후 12시부터 선예매가 가능하다. 일반 예매는 3일 오후 12시부터 이벤트권 방식으로 진행된다.

이번 시즌 KCC의 우승은 그야말로 ‘반전 드라마’였다. 비시즌 ‘국가대표 가드’ 허훈 영입으로 기대를 모았지만, 시즌 내내 이어진 부상 여파로 정규리그 28승26패, 6위로 힘겹게 플레이오프(PO) 막차를 탔다. 그러나 전력 완전체가 가동된 이후 흐름은 완전히 달라졌다.

부산 KCC 허웅, 허훈 형제와 어머니 이미수씨. 프로농구연맹(KBL) 제공

6강 PO에서 3연승, 4강 PO에서 3승1패로 상승세를 탄 KCC는 챔피언결정전에서 ‘돌풍의 팀’ 고양 소노를 4승1패로 제압하며 정상에 올랐다. 이로써 KCC는 구단 통산 7번째 챔프전 우승과 함께, KBL 역사상 최초로 ‘6위 팀 우승’이라는 대기록을 동시에 작성했다. 정규리그에서는 흔들렸지만, 가장 중요한 무대에서 폭발한 ‘뒤집기 DNA’가 결국 왕좌를 완성했다는 평가다.