96년생 주변의 비판을 두려워하지 말고 소신껏 행하라. 84년생 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다. 72년생 타성보다 활력 넘치는 사람을 만나라. 60년생 부부간에 갈등이 생기니 양보하라. 48년생 아랫사람을 챙기는 일에 신경 써라. 36년생 육체적인 질환은 완쾌되기 쉽다.

97년생 큰소리치지 말고 조용히 있는 것이 상책이다. 85년생 아는 것이 없으면 의심하지 않는 법. 73년생 원하는 일을 큰 어려움 없이 이루는 운세. 61년생 겸허한 모습을 보이면 재운이 왕성해진다. 49년생 모호한 처신으로 힘들게 진행될 수 있다. 37년생 목욕을 하면서 피로를 푸는 것도 좋겠다.

98년생 신용을 잃지 않도록 신경써라. 86년생 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다. 74년생 임자 있는 사람이 눈앞에 있다면 단념하라. 62년생 시간에 쫓기면 여러 문제를 내포한다. 50년생 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다. 38년생 어지간한 일에는 짜증내지 않는 것이 좋다.

99년생 미진한 부분이 있다면 빠른 시일 안에 채워라. 87년생 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라. 75년생 구설에 휘말려도 믿어주는 사람은 있다. 63년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔. 51년생 돌다리도 두드려 보고 건너라. 39년생 어음이나 큰 거래는 삼가라.

00년생 근면성실하면 윗사람에게 인정받는다. 88년생 되로 주고 말로 받는 운세이다. 76년생 현재 시작한 일이 갈수록 어렵다. 64년생 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다. 52년생 성과 없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다. 40년생 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라. 28년생 아래를 내려다보고 싶다면 앞만 바라보자.

01년생 오늘은 약속을 어기면 큰 손실 있겠다. 89년생 정점에 도달하려는 사람은 열심히 하라. 77년생 맡은 일이라면 책임을 다하는 것이 좋다. 65년생 할 수 없다고 느끼는 것은 집념 부족이다. 53년생 좋은 인맥을 형성하는 일에 힘써라. 41년생 산란한 마음을 정리하는 시간이 필요하다. 29년생 작은 것부터 일일이 챙기는 것이 좋다.

02년생 구인 대출 등 기쁜 일이 생긴다. 90년생 활동방향을 수정하면 좋은 결과가 온다. 78년생 흐름에 방해가 될 요소는 제거하라. 66년생 한번 내린 결정은 밀고 나가라. 54년생 한번 밀리면 겉잡을 수 없다. 42년생 작은 실수는 너그럽게 넘어가야 좋다. 30년생 하나를 구하면 두 가지를 얻지만 조금씩 나눠라.

03년생 일에 기대가 작으면 실망도 작다. 91년생 단판승부에 강하면 힘을 한곳에 집중하라. 79년생 자신의 각오를 시험하는 중대한 고비. 67년생 개인적 차이를 소화하는 자세가 필요하다. 55년생 이름이 알려져 사방에서 우러른다. 43년생 피할 곳은 피하고 보는 것이 안전하다. 31년생 현실에 만족할 줄 알아라.

04년생 변화가 온다 새로운 계획을 세워라. 92년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 80년생 섣불리 생각하면 화가 따르기 쉽다. 68년생 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다. 56년생 장사나 사업의 확장은 뒤로 미루어라. 44년생 떡하나도 먹지 못하는 사람은 멀리하라. 32년생 설레지만 예정대로 움직여야 바람직하다.

05년생 지인 타인에 감언이설에 현혹되지 마라. 93년생 상상만으로 일을 벌이면 안되다. 81년생 독보적인 영역을 침범하는 것에 민감하다. 69년생 유리하게 보이는 일도 다시 생각해라. 57년생 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다. 45년생 고정관념에 연연말고 미래를 생각하라. 33년생 흥미진진한 사건에는 위험이 내포되어 있다.

06년생 성실하게 노력하면 수익도 있다. 94년생 외향적인 사람은 속내를 보이지 마라. 82년생 정면 돌파해 자신의 입장을 해명하라. 70년생 어리석은 행동은 자제해야 탈이 없다. 58년생 보완할 일은 오늘 처리해라. 46년생 사업적인 부분은 나누어서 해결하라. 34년생 공사의 구별이 분명해야 마무리가 좋은 법.

95년생 영업하는 사람은 고객을 먼저 챙겨야 한다. 83년생 출발점보다 방향이 관건이다. 71년생 위기란 지나고 나면 좋은 기회가 된다. 59년생 대립이 발생하기 전에 조치를 취하라. 47년생 감정적인 일에는 관여하지 마라. 35년생 계획은 차질 없이 세워야 편안하다.

백운철학원