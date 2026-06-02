장동혁 "대통령 언론 비난은 그 자체로 겁박…모두 '김어준 방송' 되길 원하나"

국민의힘은 2일 이재명 대통령이 국무회의에서 검찰총장 대행에게 '잘못하면 사과하고 취소하는 것', '무오류의 함정에 빠지면 안 된다'고 발언한 것을 두고 "검찰에 사실상 공소 취소를 압박한 것"이라고 비판했다.



송언석 공동선대위원장은 페이스북 글에서 "오늘 국무회의 발언은 지방선거 이후 본격화할 대통령 공소 취소 시도의 예고편이다. 대놓고 대통령 본인의 공소를 취소하라는 공개 협박 발언"이라며 "모든 국민께서 투표장에 나와서 대통령 범죄를 없애는 공소 취소를 반대하는 투표를 해주셔야 한다"고 했다.



최보윤 중앙선대위 공보단장도 논평을 내고 "대통령 입에서 나왔다고 믿기 힘든 참으로 오만하고 위험천만한 발언이다. 이 대통령은 검찰을 향해 도대체 무엇을 '취소'하라고 대놓고 압박하는 건가"라며 "대통령이 자신의 사법 리스크와 직결된 사안을 연상시키는 발언을 공개적으로 여과 없이 드러낸 것은 법치주의를 정면으로 흔드는 처사"라고 말했다.



국민의힘은 이 대통령이 국무회의에서 일부 방송사 보도에 대해 '정당 기관지'라는 표현을 쓰며 편파적이라고 한 것을 두고도 비판을 쏟아냈다.



장동혁 상임선대위원장은 페이스북에 관련 기사를 공유한 뒤 "대통령이 언론을 비난하면 그 자체로 겁박이다. 모든 방송이 '김어준 방송'이 되길 원하는 모양이다. '친명 언론'만 남기고 모두 없애버릴 기세"라고 썼다.



당 언론자유특위는 국회에서 기자회견을 열어 "이 대통령이 국무회의에서 방송사의 재허가·재승인 문제를 직접 거론했는데 이는 정권에 비판적인 방송을 향한 공개 경고이자 협박일 수밖에 없다"며 "대통령 말이 방송의 공정성을 바로 세우겠다는 원칙의 선언이면 가장 먼저 MBC부터 국민 눈높이로 심판하라"고 말했다.



한편, 국민의힘은 이재명 정부가 차별금지법에 대한 해외 사례를 조사한 것을 두고 "지금까지 논의돼 온 '포괄적 차별금지법'은 우리가 지켜왔던 전통적 가치관을 해체하는 법안"이라며 "민주당의 일방적 입법 드라이브를 반드시 막아내겠다"고 밝혔다.



장 위원장은 여의도 당사에서 연 기자회견에서 "겉으로는 차별을 막는다는 명분을 내세우지만, 실제로는 좌파 권력 강화를 위한 도구"라며 "소수자 차별을 막는다면서 다수의 정당한 목소리를 짓밟을 것"이라고 주장했다.



그는 페이스북 글에서도 "이재명과 민주당이 지방선거만 끝나면 일방적으로 밀어붙일 것"이라며 "윤리와 도덕의 기준이 바뀌고 종교적 신념조차 처벌 대상이 될 수 있고, 차별 금지가 또 다른 차별을 불러올 것"이라고 했다.

<연합>