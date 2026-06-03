모기 잡는 '구글'…美 2개 주에 '불임 개체' 3200만 마리 푼다

글로벌 빅테크 기업 구글이 모기를 잡기 위해 미국 정부에 대규모 불임 모기 방사 허가를 요청했다. 자체 기술을 활용해 사람을 물지 않는 수컷 모기를 대량 육성해 모기로 인한 전염병 확산을 막겠다는 취지다.

1일(현지시간) 영국 가디언이 미국 연방 관보를 인용한 보도에 따르면 구글은 미국 환경보호청(EPA)에 캘리포니아와 플로리다주 일대에 2년간 최대 3200만 마리의 불임 수컷 모기를 방사할 수 있는 실험용 사용 허가를 신청했다.

글로벌 빅테크 기업 구글이 모기를 잡기 위해 미국 정부에 대규모 불임 모기 방사 허가를 요청했다.

EPA는 연간 각 주에 1600만 마리씩 모기를 내보내겠다는 구글의 요청을 검토 중이며, 오는 6월 5일 주민 의견 수렴 기간이 끝난 뒤 최종 승인 여부를 결정한다.

이번 요청은 구글이 질병을 매개하는 모기를 박멸하기 위해 약 10년 전부터 추진해 온 '디버그(Debug)' 프로그램의 일환이다. 모기는 뎅기열, 웨스트나일 바이러스, 지카 바이러스, 말라리아 등을 옮기며 매년 다른 어떤 생물보다 많은 사람을 숨지게 하는 곤충으로 알려졌다.

구글은 수컷 모기에 자연 발생 박테리아인 '볼바키아'를 감염시켜 야생에 방사하는 방식을 활용할 예정이다. 박테리아에 감염된 수컷의 정자는 세포가 변형되는데, 이 수컷이 야생 암컷과 교배하면 수정란의 정상적인 세포 분열을 방해한다. 결과적으로 암컷이 낳은 알이 부화하지 못하게 되면서, 세대를 거듭할수록 모기 개체 수가 자연스럽게 감소하는 원리다.

기존의 화학 살충제는 모기에게 내성이 생기거나 고인 물 같은 번식지를 일일이 찾아야 한다는 한계가 있었다. 반면 구글의 방식은 수십 년간 검증된 생물학적 방제 기술인 불임 곤충 방제 기술을 기반으로 해 안전성이 높다는 평가를 받는다.

그동안 디버그 프로젝트는 모회사 알파벳의 헬스케어 자회사인 '베릴리'가 주도해왔으나, 지난해 12월 구글이 전체 사업권을 인수했다. 구글 엔지니어와 과학자들은 AI 컴퓨터 비전 기술과 데이터 분석, 센서 등을 총동원해 암수를 정밀하게 분류하고 적재적소에 방사하는 자동 사육 시스템을 구축한 상태다.

이 프로젝트는 이미 싱가포르에서 가시적인 성과를 보이고 있다. 싱가포르 현지에 볼바키아 수컷 모기를 방사한 결과, 6~12개월 만에 이집트숲모기 개체 수가 80~90% 줄어들었고 뎅기열 발생률 역시 70% 이상 급감했다. 이에 구글은 지난 5월 싱가포르 연구 허브를 확장하며 아시아 시장 진출을 선언하기도 했다.

라이너스 업슨 디버그 총괄 책임자는 "싱가포르에서의 성공은 기술력을 확장하는 데 큰 확신을 주었다"라며 "더 많은 지역에 디버그 기술을 보급해 나갈 것"이라고 밝혔다.

<뉴시스>