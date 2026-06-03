제주의 대표 러닝 축제인 제주국제관광마라톤이 올해 30주년을 맞아 사상 최대 규모로 열린다. 참가 신청자만 1만4213명으로 지난해(8900명)보다 60% 늘었다.
제주도가 주최하고 제주도관광협회가 주관하는 제30회 제주국제관광마라톤 축제는 7일 제주시 구좌읍과 서귀포시 성산읍 일원에서 동시에 열린다.
2일 제주도에 따르면 올해 대회는 30주년을 맞아 코스를 둘로 나눈 것이 가장 큰 특징이다. 김녕종합운동장에서 출발하는 구좌코스(풀코스·하프코스)와 일출고성운동장에서 출발하는 성산코스(10㎞)로 이원화했다.
늘어나는 러닝 수요에 맞추는 동시에 동부권으로 관광·소비 효과를 넓히려는 구상이다.
참가자가 크게 늘면서 글로벌 관광 마라톤으로서의 위상도 한층 높아졌다.
외국인 참가자는 1473명으로 지난해의 3배를 넘어섰고, 종목별로는 10㎞에 8786명(61.8%)이 몰려 일상 속 러닝 문화가 빠르게 퍼지고 있음을 보여줬다.
주최 측은 코스에 미스트 분사기를 새로 설치하고 급수대를 늘리고 운동장 안에는 쿨링존을 운영해 폭염에 대비한다.
심폐소생술(CPR) 교육을 이수한 레이스패트롤 요원을 전 구간에 배치하고, 드론을 활용한 공중 모니터링까지 가동해 입체적으로 안전을 관리한다.
30주년 기념 행사로는 인근 상권 소비를 북돋우는 ‘Run & Explore Jeju!’ 프로그램과 러닝위크 연계 이벤트가 마련된다.
대회 전 일주일간(1~7일) 구좌·성산 지역의 숙박·음식점·카페·관광지에서 소비한 참가자가 종이 영수증을 제시하면 금액대별 기념품을 현장에서 받을 수 있다.
대회 당일인 7일에는 오전 7시부터 오후 2시까지 구좌읍과 성산읍 일대 주요 해안도로와 간선도로가 시간대별로 전면 또는 부분 통제된다. 성산읍 지역 9개 버스 노선도 우회 운행한다.
제주 러닝위크 ‘14213’… 역대급 ‘오픈런’
7일 풀·하프·10㎞ 출발
참가자 2025년보다 60% ↑
제주의 대표 러닝 축제인 제주국제관광마라톤이 올해 30주년을 맞아 사상 최대 규모로 열린다. 참가 신청자만 1만4213명으로 지난해(8900명)보다 60% 늘었다.
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