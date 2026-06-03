아파트 팔아 코스피ETF 투자…이찬진 금감원장 수익 ‘대박’ [경제 레이더]

다주택자 논란에 휩싸여 보유한 아파트를 팔고 받은 계약금으로 국내 증시에 투자했던 이찬진 금융감독원장이 상당한 수익률을 거둬들인 것으로 보인다.
2일 금융투자업계에 따르면 지난해 10월 이 원장은 KB증권 여의도 지점을 방문해 코스피·코스닥 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF) 상품에 가입했다. 당시 상품 가입 금액은 2억원으로, 이 원장이 서울 강남에 보유한 아파트를 팔고 마련한 계약금이다.
1일 기준 코스피200 지수를 추종하는 ETF인 KODEX 200의 수익률은 152%(이 원장 매수 시점인 지난해 10월29일 기준)에 달한다. 같은 코스피 지수 추종 ETF인 △TIGER 200 △ACE 200 △RISE 200도 같은 기간 수익률이 150%를 웃돌았다. 구체적인 종목은 알려지지 않았지만 계약금 2억원을 전액 코스피 지수 추종 ETF에 넣었다면 평가 차익만 3억원이 넘는다.
코스피 지수는 지난해 10월 말 4000선에서 1일 기준 8700선까지 올랐고 이를 추종하는 ETF도 높은 상승률을 보여줬다.
코스닥150 지수를 추종하는 ETF(KODEX 코스닥150·TIGER 코스닥150·ACE 코스닥150·RISE 코스닥150)도 이 원장 매수 시점부터 지난 1일까지 약 20% 상승했다. 이 원장이 코스피와 코스닥 대표 지수에 절반씩 투자했다고 가정해도 작지 않은 평가 차익을 얻은 셈이다.
앞서 이 원장은 지난 2월 기자간담회에서 “아파트 잔금이 들어오면 추가로 ETF 투자에 나서겠다”며 “수익률이 꽤 괜찮고 주택 매각 과정에서 본 손실을 일부 만회하는 데 도움이 됐다”고 말했다.
이 원장의 국내 주식 투자는 자산 증식에도 영향을 미쳤다. 정부공직자윤리위원회에 따르면 지난해 말 기준 이 원장 재산은 총 407억3228만원으로 취임 당시인 지난해 8월보다 22억4353만원 불어났다. 금융권 고위공직자 가운데 자산 규모와 증가액 모두 압도적인 1위다