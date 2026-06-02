李대통령 “남은 임기 4년 동안 국정 속도 두 배로”

국무회의서 정부 출범 2년차 포부



“핵심지표 성과 민생 확산 노력

방송, 보호되는만큼 책임 부과

檢, 무오류 함정 빠져선 안 돼”

우편집중국 마약단속원 배치도

이재명 대통령은 현 정부 출범 1주년을 이틀 앞둔 2일 “앞으로 4년 동안 국정 속도를 두 배로 높이고 정성을 다하면 남은 시간은 비록 4년이지만 8년과 같이 쓸 수 있다”며 “이를 통해 국민의 삶, 대한민국에 더 큰 변화를 만들어내겠다”고 밝혔다.



◆취임 1년 앞둔 李, ‘민생’ 강조



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “곧 시작될 임기 2년 차부터는 지금까지의 정책 성과를 바탕으로 국민 삶에 실질적 변화를 더 크게 만들고, 더 속도를 높이고, 더 폭을 넓혀가야 되겠다”며 이같이 말했다. 이 대통령은 4일 취임 1주년을 맞는다.

호국영령에 묵념 이재명 대통령을 비롯한 국무위원들이 2일 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념을 하고 있다.

남정탁 기자

지난 1년간의 국정운영에 대해선 “내란에 따른 정치·사회적 충격과 민생경제 혼란, 그리고 국제질서 격변이라는 어려움 속에서 임기가 시작됐다”며 “그럼에도 불구하고 국민들의 성원과 공직자 여러분들의 헌신에 힘입어서 그런 위기들을 잘 넘어왔다”고 언급했다.



임기 2년 차에는 경제 지표 개선의 성과를 민생 전반으로 확산시키는 데 국정 역량을 집중하겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “우선 수출 등 핵심 지표 개선의 성과를 중소기업, 소상공인, 서민, 취약계층 등 민생 전반으로 확산시키는 데 주력해야겠다”며 “인공지능 혁명과 에너지 전환을 가속할 물적 제도적 기반을 튼튼하게 만들고, 반도체뿐 아니라 로봇, 방산 등 여타 첨단산업 육성에도 박차를 가해서 글로벌 초격차 경제강국의 문도 활짝 열어가야겠다”고 강조했다. 최근 중동전쟁 장기화로 물가 부담이 커진 점도 거론하며 “우선 시급한 장바구니 물가 안정을 위해 정부 비축분의 선제 공급, 할인 지원 강화 등 필요한 대책을 각 부처에서 신속하게 추진해달라”고 지시했다.



◆“檢, 잘못하면 사과·취소해야”



이날 회의에서는 방송미디어통신위원회 등 19개 위원회·처·청의 국정 성과 보고가 이뤄졌다. 이 대통령은 대검찰청의 1년간 성과를 보고받은 뒤 “고생이 많던데 그 와중에도 성과를 내줘서 고맙다”면서도 “혹시라도 ‘무오류의 함정’에 빠지면 안 된다. 누구나 잘못할 수 있다. 잘못하면 사과하고 취소하는 것”이라고 했다. 그러면서 “(검찰은) 준사법기관 또는 공익·객관 의무를 가진 기관이고, 엄청난 권한도 갖고 있어서 그에 합당한 책임도 가져야 한다”고 당부했다. 이 과정에서 특정 사안을 언급하지는 않았다.



일부 방송사의 보도를 향한 강도 높은 비판도 내놓았다. 이 대통령은 방미통위의 보고를 받고는 지상파와 종합편성채널의 재허가·승인 절차에 대해 자세히 물은 뒤 “공중파나 이런 (종편 등) 채널 같은 경우는 제한을 해서 다른 사업자들이 못 들어오게 막아주지 않느냐”며 “보호되는 만큼 책임을 부과해야 한다”고 말을 꺼냈다. 이어 “예를 들어 무슨 정당 기관지처럼 매우 편파적으로 중립성을 잃고 있다거나 공정성을 결여한 경우 제재가 있느냐”고 물었다. 이 대통령은 “국민의 시각에서 용인할 만한 중립·공정·객관성을 갖고 있지 않고 ‘정말 해도 해도 너무하네’라고 하는 경우가 없지 않았는데, 그에 따라 어떤 제재가 있었다는 얘기를 들어본 바가 없다”고도 했다.



이 대통령은 이날 엑스(X)에 올린 글에선 “사회악인 마약 단속을 위해 모든 국내 우편집중국에 마약단속요원을 배치했다”며 “우편으로 마약 구입하면 반드시 적발돼 처벌된다”고 경고하기도 했다.