서울대 ‘챗GPT 에듀’ 무료 서비스

교수·학생 등 전구성원 대상

“소외 없는 AI 환경 조성 기대”

서울대학교가 학내 ‘소외 없는 인공지능(AI)’ 환경 조성을 위해 6월부터 모든 구성원에게 무료로 생성형 AI를 제공한다.



서울대는 교수 및 학생, 직원 등 전 구성원을 대상으로 ‘챗GPT 에듀’ 정식 서비스를 무료로 제공한다고 2일 밝혔다. 챗GPT 에듀는 교육기관을 대상으로 하는 상용 생성형 AI 서비스로 이미 해외 주요 대학에서 활용되고 있다.

챗GPT. AP연합뉴스

이번 사업은 생성형 AI 확산에 따른 대학 환경 변화에 대응하고, AI 활용 수요 증가에 맞춰 대학 차원의 통합 지원 체계를 마련하기 위해 추진됐다. 아울러 사회적 문제로 제기되는 ‘AI 서비스 격차’를 허물고 모두에게 최신 AI 기술 접근을 지원하려는 취지다. 서울대 관계자는 “AI 기술의 활용 기회에서 배제되는 구성원이 발생하지 않고 모두가 AI 시대의 새로운 미래를 준비할 수 있는 ‘소외 없는 AI’ 서비스를 제공할 것으로 기대된다”고 설명했다. 이외에도 AI 분야 연구에서 널리 활용되고 있는 오픈AI의 API(응용프로그램 인터페이스)와 Codex Agent 등 개발 도구도 제공할 방침이다. 고길곤 서울대 정보화본부장은 “이번 챗GPT 에듀 도입은 올해 4월 ‘서울대학교 AI Summit 2026’에서 공표한 AI 네이티브 캠퍼스 비전을 실현하는 한 축이 될 것”이라고 밝혔다.



서울대는 다양한 AI 혁신을 지원하기 위해 향후 차세대 네트워크, 공유 GPU, SNU-오픈AI 글로벌 혁신 포럼 등 다양한 활동을 진행해나갈 계획이다. 또 오픈AI와 함께 기술 중심 AI를 넘어 인문사회 등의 분야가 함께 참여하는 AI 혁신을 위해 협력할 예정이다.