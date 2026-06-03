‘국민 알권리’라며 尹 공개 소환 밝힌 특검, 하루 만에 철회

6일 첫 조사 결국 비공개로 출석

지하주차장 통해 조사실 향할 듯

윤석열(사진) 전 대통령이 2차 종합특별검사팀(특검 권창영)의 첫 피의자 조사에 결국 비공개로 출석한다. 종합특검팀은 애초 윤 전 대통령이 출석하는 모습을 언론에 공개하겠다고 밝혔으나, 윤 전 대통령 측의 반발과 포승줄 등 계호장구(피의자의 도주, 폭력 등을 막기 위해 신체를 구속하는 장비) 착용 문제 때문에 방침을 철회한 것으로 해석된다.

2일 법조계에 따르면 종합특검팀은 토요일인 6일로 예정된 윤 전 대통령의 출석 방식 등을 놓고 윤 전 대통령 변호인단과 협의한 끝에 이 같이 결정했다. 종합특검팀은 언론에 “6일 오전 10시에 윤 전 대통령은 출석할 예정”이라며 “다만 청사 안에 기자 포함 외부인은 일체 출입금지”라고 공지했다.

김지미 특검보는 전날 브리핑에서 “국민의 알 권리를 위해 윤 전 대통령이 출석하는 모습을 공개하기로 결정했다”고 했다. 종합특검팀은 당초 포승줄 등 계구를 노출하지 않는 선에서 윤 전 대통령이 출석하는 모습을 공개하는 방안을 변호인단과 협의 중이었는데, 변호인단이 일방적 공개 소환 발표에 반발하자 다시 “(윤 전 대통령의 출석 장면 공개는) 아직 확정되지 않았다”고 정정했다.

종합특검팀이 섣불리 공개 소환 방침을 밝혔다가 한발 물러선 뒤, 결국 공개 소환 방침을 철회하는 등 경솔한 모습을 보였다는 비판이 제기된다. 윤 전 대통령은 앞서 종합특검 조사를 받은 다른 구속 피의자들과 마찬가지로 지하주차장을 통해 조사실로 향할 것으로 예상된다.

이번 조사는 12·3 비상계엄 선포 직후 윤 전 대통령이 국가안보실과 외교부, 국가정보원 등에 미국을 비롯한 우방국에 계엄을 정당화하는 취지의 메시지를 전달하라고 지시했다는 의혹 관련이다. 윤 전 대통령은 일주일 뒤인 13일에도 군형법상 반란 우두머리 혐의 피의자 신분으로 조사를 받는다.

한편, 법무부는 이날 검찰 내부망에 종합특검 파견 검사 3명을 공개 모집한다는 글을 올렸다. 종합특검팀은 한 차례 수사기간을 연장하는 동안 검사 정원 15명(현원 12명)을 못 채우고 있는데, 지원자가 없어 이례적으로 공모까지 낸 것으로 보인다.