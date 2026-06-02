한양사이버대학교 노인복지요양학과 2학기 신입생 모집

한양사이버대학교(총장 이기정) 노인복지요양학과가 다음달 16일까지 올해 2학기 신입생을 모집한다고 2일 밝혔다.

한양사이버대학교에 따르면 노인복지요양학과의 교육과정은 4가지 전문 교육과정으로 이뤄졌다. 노인요양서비스 전문가 과정, 요양시설 전문가 과정, 웰에이징·노년설계 과정, 실버산업·미래융합 과정 등으로 복지·요양·웰에이징 ·실버산업을 연결하는 융합형 실무 인재를 양성하는데 목표를 두고 있다.

노인복지요양학과는 사회복지사 2급 자격증 취득에 필요한 교과목을 체계적으로 이수할 수 있는 교육과정이다. 자격증 취득 준비와 실무 전문성을 함께 갖출 수 있다는 점이 강점이다. 모집 대상은 요양·돌봄 분야 전문성 강화를 희망하는 직장인, 요양시설 창업 및 운영으로 은퇴 이후 새로운 진로를 준비하는 중장년 등이다.

현장에서 일하면서도 학위를 취득할 수 있는 사이버대학의 특성상, 요양 현장 종사자나 은퇴 후 새 진로를 준비하는 중장년에 최적화된 학과라는 평가다.

통계청에 따르면 지난해 기준 국내 65세 이상 인구 비율은 20%를 넘어 초고령사회에 진입했다. 요양보호사·사회복지사 등 노인 돌봄 전문 인력 수요는 2030년까지 지속 증가할 것으로 전망된다.

김신영 학과장은 “초고령사회는 더 이상 미래가 아니라 현재의 현실이며 노인의 삶을 이해하고 존엄한 노년을 설계할 수 있는 전문 인재 양성이 필요하다”며 “사회복지와 요양, 웰에이징, 실버산업을 아우르는 교육과정을 통해 현장 중심의 전문성을 갖춘 인재를 지속적으로 양성해 나가겠다”고 말했다.