지창욱, 1인 법인 세무조사서 세금 추징…소속사 “고의적 탈루는 없어”

수십억대 추징금 부과…소속사 “세법 해석상의 견해 차이일 뿐, 성실히 납부할 것”

배우 지창욱이 1인 법인 운영 과정에서 세무 당국의 조사를 받고 세금을 추징당한 사실이 알려졌다.

배우 지창욱이 1인 법인 세무조사 과정에서 세금을 추징당했다. 소속사 측은 “고의적 탈루는 없으며 세법 해석상 견해 차이가 있었다”고 해명했다. 스프링컴퍼니 제공

2일 배우 지창욱의 소속사 스프링컴퍼니는 공식 입장을 통해 “최근 진행된 세무조사 결과에 따라 추징금을 납부하게 됐다”며 “많은 분께 심려를 끼쳐드려 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

소속사는 이번 추징의 원인에 대해 “지창욱의 연예 활동 수익이 실질과세 원칙상 개인에게 귀속되는지 법인에 귀속되는지를 두고 과세 당국과 세법 해석 및 적용에서 견해 차이가 있었다”고 설명했다. 이어 “고의적인 소득 누락이나 부정한 방법의 탈루 등은 전혀 없었음을 분명히 말씀드린다”고 강조했다.

앞서 일부 언론은 서울지방국세청 조사2국이 지난 3월 지창욱을 상대로 비정기 세무조사에 착수해 수십억 원대의 세금을 추징했다고 보도한 바 있다.

지창욱 측은 “2008년 데뷔 이후 성실한 납세 의무 이행을 최우선 원칙으로 삼아왔다”며 “부과된 추징금은 관련 절차에 따라 지체 없이 납부할 예정이며, 향후 유사한 일이 발생하지 않도록 세무 및 회계 관리체계를 더욱 면밀히 점검하겠다”고 덧붙였다.

최근 연예계에서는 1인 법인 운영과 관련해 차은우, 유연석, 이하늬, 이이경 등 배우들이 잇따라 세금 추징 통보를 받은 사례가 있어 연예인 법인 운영에 대한 세무 당국의 감시가 강화되고 있다는 분석이 나온다.