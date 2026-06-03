백지영의 수제 파인애플 식초, 다이어트 효과 있을까?

가수 백지영이 자신이 직접 만든 파인애플 식초에 대해 소개해 화제다.

지난 달 30일 백지영은 자신의 유튜브 채널에서 "다이어트에 좋다고 해서 파인애플은 먹지 않고 식초 액기스만 따라 마신다"고 말하며 수제 파인애플 식초에 대해 소개했다.

이날 방송에 소개된 파인애플 식초 레시피는 간단하다. 먼저 식초와 설탕을 1대1 비율로 섞어 설탕이 녹을 때까지 저어준다. 먹기 좋은 크기로 자른 파인애플과 함께 용기에 담아 숙성하면 파인애플 식초가 완성된다. 숙성 및 보관 방법으로는 실온에서 약 2주 둔 후 과육을 걸러내 냉장 보관하는 방법이 추천된다.

파인애플을 식초에 담가 먹으면 발효과정에서 유기산 성분이 생겨 신진대사를 원활하게 하고 지방축적을 억제하는 효과가 있다. 실제 말레이시아 푸르타대 연구팀이 비만 쥐에게 12주간 파인애플 식초를 섭취한 결과 고농도 섭취 군에서 체중이 약 20% 감소하고 장내 미생물 환경과 염증 및 산화 스트레스 관련 지표가 개선됐다.

또한 파인애플 과육에 있는 브로멜라인이 단백질 분해 역할을해 염증과 부종을 줄이고 소화를 돕는다. 브로멜라인은 특히 당뇨 환자의 인슐린 민감도를 높이고 다이어트에도 도움을 준다.

파인애플은 다이어트뿐 아니라 건강 관점에도 좋다. 한국식품커뮤니케이션포럽(KOFRUM)에 따르면 파인애플 한 컵(165g)에는 비타민C 하루 권장 섭취량의 3분의 1이 들어있는 것으로 알려졌다.

다만 시중 파인애플 식초 음료는 설탕이나 액상과당이 첨가된 경우가 있어 당 함량 확인 후 섭취하는 것이 좋다.

<뉴시스>