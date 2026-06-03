이럴 거면 ‘노캐디 혁명’ 왜 했나…골퍼들 ‘트리거’ 건드린 K-골프장 [권준영의 머니볼]

캐디 빠지고, 무인화·자동화 늘었지만…골프 요금은 내려오지 않았다

‘비용 절감=가격 인하’ 공식 통하지 않는 골프장의 수익 구조

비용 절감보다 회전율 극대화…골퍼들이 체감한 건 ‘할인’ 아닌 ‘정교한 과금’

주말 아침 수도권의 한 골프장. 체크인부터 정산까지 대부분의 절차가 무인 시스템으로 진행된다. 캐디 없이 라운드를 즐기는 팀도 낯선 풍경은 아니다. 이처럼 골프장이 빠르게 무인화되고 있지만 골퍼들의 반응은 의외다.

“사람은 줄고 자동화는 늘었는데 왜 골프 비용은 그대로인가.”

최근 국내 골프장들이 노캐디 운영 확대와 키오스크 도입, 위성항법시스템(GPS) 기반 카트 시스템 구축 등 운영 효율화에 속도를 내고 있다. 그러나 골퍼들은 자동화에 따른 비용 절감 효과가 그린피나 이용요금 인하로 이어지지 않고 있다고 지적한다. 인건비를 줄이는 ‘노캐디 혁명’이 진행 중이지만 정작 소비자가 체감하는 가격 구조는 크게 달라지지 않았다는 것이다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. OpenAI의 대화형 인공지능 ChatGPT 생성 이미지.

국내 골프 산업의 외형은 이미 상당한 규모로 성장했다. 3일 문화체육관광부(문체부)와 한국골프장경영협회(KGBA) 등에 따르면 국내 골프장은 2025년 기준 약 520개(회원제·대중제 포함)에 달한다. 연간 이용 인구는 600만~700만명, 연간 라운드 수는 4500만~5000만회 수준으로 추정된다.

이처럼 거대한 시장 안에서 변화는 빠르게 진행되고 있다. 한국레저산업연구소와 골프업계 자료 등을 종합하면 국내 562개 골프장 가운데 노캐디 라운드를 일부라도 도입한 곳은 약 150~200곳 수준으로 전체의 30~40%에 이른다. 캐디 선택제까지 포함하면 약 231곳, 전체의 약 41%가 운영 방식 일부를 바꾼 상태다. 키오스크 체크인과 모바일 정산 시스템은 이미 전체 골프장의 70% 이상에 도입됐고 GPS 기반 카트 운영도 절반 이상으로 확산됐다. 일부 골프장은 자율주행 카트와 무인 운영 모델까지 시험하고 있다. 겉으로 보면 산업은 빠르게 자동화되는 중이다.

다만 실제 운영 구조를 보면 ‘노캐디 선택제’가 완전히 정착된 시장이라고 보기는 어렵다. 한국소비자원 및 레저산업연구소 자료에 따르면 소비자가 캐디 동반 여부를 자유롭게 선택할 수 있는 상시 노캐디 운영 비중은 전체 골프장의 10%대 초반에 불과하다. 약 90%에 가까운 골프장은 여전히 캐디를 의무 배정하는 구조를 유지하고 있다.

하지만 이러한 시스템 변화가 골프장의 가격 구조까지 바꾸지는 못하고 있다. 일반적인 산업이라면 인건비 감소가 가격 인하로 이어지는 것이 자연스럽지만, 골프장은 그 경로를 그대로 따르지 않는다. 줄어든 인력과 비용은 가격 인하가 아니라 운영 방식의 재설계로 흡수됐기 때문이다.

골프장은 티타임 간격을 더 촘촘하게 만들고, 수요를 시간대별로 세분화하며, 라운드 회전율을 극대화하는 방향으로 움직였다. 국내 골프장의 평균 티타임 간격은 약 7~8분 수준으로 매우 짧다. 일부 해외 코스가 10~15분 간격을 유지하는 것과 대비된다. 결국 구조의 핵심은 비용이 아니라 회전율이다. 더 적은 인력으로 더 많은 라운드를 처리하는 구조로 바뀌었지만, 이 효율이 소비자 가격으로 내려오는 흐름은 거의 없다.

현재 체감되는 가격은 주중 그린피 15만~25만원, 주말 및 피크타임 25만~40만원 이상, 캐디피 팀당 13만~15만원 수준이다. 중요한 것은 이 가격이 내려오지 않은 것이 아니라 이미 한 차례 크게 올라간 뒤의 구조라는 점이다. 한국레저산업연구소 분석에 따르면 국내 골프장 그린피는 2019년 대비 2024~2025년 기준 평균 30~60% 상승했다. 코로나 기간 일부 골프장은 수요 급증으로 기존 대비 2배 수준까지 가격이 상승하기도 했다.

해외 사례를 보면 왜 한국에서 ‘노캐디=요금 인하’ 공식이 통하지 않는지 더욱 분명해진다. 일본은 약 2200개의 골프장을 보유하고 있으며, 지역에 따라 셀프 플레이 비중이 50~70%에 달한다. 그 결과 평균 라운드 비용도 한국보다 20~40% 낮은 수준에서 형성돼 있다.

이는 단순히 캐디 유무의 문제가 아니다. 일본은 셀프 플레이가 시장의 표준으로 자리 잡으면서 티타임 운영, 코스 관리, 요금 체계까지 전반적인 구조를 함께 바꿨다. 반면 한국은 기존 캐디 중심 운영 체계를 유지한 채 키오스크와 GPS 카트, 노캐디 옵션 등을 추가하는 방식으로 자동화를 도입했다.

결국 일본이 운영 구조 자체를 재설계한 시장이라면, 한국은 기존 구조 위에 시스템을 덧붙인 시장이라 볼 수 있다. 이러한 차이가 비용 절감 효과의 체감도는 물론 가격 경쟁력의 격차로까지 이어지고 있다는 분석이다.

위 사진은 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 AI Gemini 생성 이미지

캐디가 쉽게 줄지 않는 이유도 같은 맥락에서 설명된다. 국내 골프장은 평균 티타임 간격이 7~8분으로 매우 촘촘하게 설계돼 있고, 이 구조에서 캐디는 단순 안내 인력이 아니라 경기 진행 속도를 조절하는 운영 장치로 기능한다.

여기에 산악형 코스 비중이 높은 지형적 특성까지 겹치면서 완전한 셀프 운영은 구조적으로 쉽지 않다. 특히 한국 골프는 여전히 경험 소비 성격이 강하다. 거리 안내, 라인 조언, 플레이 흐름 관리까지 캐디가 담당하는 영역은 단순 노동을 넘어 서비스 패키지로 기능한다. 이 구조에서는 캐디 축소가 단순한 비용 절감이 아니라 서비스 모델 변화로 직결된다.

이 과정에서 캐디는 단순한 인건비 항목이라기보다, 소득과 비용이 동시에 맞물려 움직이는 변수로 자리 잡았다.

캐디의 소득 구조는 성수기 기준 일당 12만~18만원, 월 300만~500만원 수준까지 편차가 크다. 비수기에는 200만원 이하로 떨어지는 경우도 적지 않다. 이러한 불안정한 소득 구조를 기반으로 최근에는 플랫폼 기반 호출 캐디, 시간제 근무, 인공지능(AI) 배차 시스템 등 노동 방식 자체도 빠르게 재편되고 있다. 노동 구조의 유연화와 분산화가 동시에 진행되는 셈이다.

동시에 비용 측면에서도 변화가 나타났다. 팀당 캐디피는 과거 12만원 안팎에서 최근 15만원 수준으로 상승했고, 수도권 일부 골프장에서는 16만원 이상까지 형성돼 있다. 골프업계에서는 이러한 상승이 단순한 임금 인상이 아니라, 인건비 부담과 운영 구조 변화가 결합된 결과이며, 결국 일정 부분이 소비자 가격에 반영되고 있다는 분석도 나온다.

시스템 자동화로 인건비 부담은 줄었지만, 골프장 이용요금은 좀처럼 내려가지 않고 있다. 한국 골프장의 무인화는 애초부터 가격 인하보다 수익 안정성과 운영 효율 극대화에 초점이 맞춰져 있기 때문이다.

이러한 구조에서 효율은 곧바로 소비자 혜택으로 연결되지 않는다. 대신 시간대별 요금 세분화, 피크타임 집중 과금, 회전율 확대 등 더 정교한 수익 모델로 흡수된다. 골퍼들이 체감하는 변화는 ‘싸진 골프’가 아니라 ‘더 정교해진 가격 체계’에 가깝다.