홍명보호 태극전사 월드컵 등번호 공개…오현규 '18번'

'대체 발탁' 조위제, 조유민 등번호 14 물려받아

예상대로 손흥민 7, 이강인 19, 김민재 4번 달고 출격

오현규(베식타시)가 한국 축구의 '스트라이커 계보'를 잇는 적자임을 상징하는 '18번'을 달고 첫 월드컵 무대를 누빈다.



국제축구연맹(FIFA)은 2일(한국시간) 2026 북중미 월드컵에 참가하는 48개국 대표팀의 선수 명단과 등번호를 공개했다.

대한민국 축구대표팀 손흥민, 이재성, 조규성 등이 2일(현지시간) 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

월드컵 무대를 18번을 달고 누비겠다던 오현규의 꿈이 이뤄졌다.



2022 카타르 월드컵 때 등번호 없는 '예비 멤버'로 대표팀과 함께했던 오현규는 당시 공책에 '18'이라는 등번호를 자신의 목표로 적어넣었다.



한국 축구에서 18번은 황선홍, 조재진, 이동국 등 시대를 대표한 스트라이커들이 달았던 번호다.



원래 18번을 달던 이강인이 지난해 19번으로 바꾸면서 오현규가 18번을 차지했다. 이어 월드컵 무대에서도 상징적 번호를 지키게 됐다.



오현규는 올 상반기 소속팀에서 가장 좋은 성과를 낸 대표팀 공격수다.



2월 벨기에 헹크를 떠나 튀르키예 명문 베식타시에 입단하고서 리그 6골 1도움을 포함해 공식전 8골 2도움을 올렸다.

2일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 훈련을 지시하고 있다. 연합뉴스

대표팀 내 '원톱 선발 경쟁'에서 가장 앞서 있는 선수가 오현규다.



오현규는 최근 취재진과 만나 "기대해주시는 만큼 말보다 행동으로 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.



'캡틴' 손흥민(LAFC)은 자신의 상징과도 같은 7번을 예상대로 달고 4번째이자 마지막이 될 가능성이 큰 월드컵 무대를 누빈다.



박지성 안정환과 함께 한국인 월드컵 최다 3골을 기록 중인 손흥민은 이번에도 7번 유니폼을 입고 '단독 최다 골' 도전에 나선다.



손흥민은 처음 출전한 2014년 브라질 대회에선 9번을 달았고, 이후 2018년 러시아 대회와 2022년 카타르 대회에서 모두 등에 7번을 새겼다.

2일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 손흥민 등 선수들이 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

이강인(파리 생제르맹)은 소속팀에서와 같은 19번을, 김민재(뮌헨)는 두 대회 연속 4번을 달고 뛴다.



부상을 털고 돌아온 '중원 사령관' 황인범(페예노르트)은 6번, 황희찬(울버햄프턴)은 11번, 베테랑 미드필더 이재성(마인츠)은 10번을 달았다.



첫 해외 태생 귀화 선수인 옌스 카스트로프는 23번을 차지했다.



조유민(샤르자)의 부상 낙마로 대체 발탁된 조위제(전북)는 조유민의 등번호인 14번을 물려받았다.



그는 "내가 유민이 형만큼 더 잘해서 좋은 모습을 보여주는 게 (유민이 형에게) 더 큰 위로가 되지 않을까 생각한다"고 말했다.

◇ 2026 북중미 월드컵 한국 대표팀 등번호(포지션 별 등번호 순)



▲ GK= 송범근(12·전북) 조현우(21·울산) 김승규(30·FC도쿄)



▲ DF= 이한범(2·미트윌란) 김민재(4·뮌헨) 김태현(5·가시마) 이태석(13·빈) 조위제(14·전북) 김문환(15·대전) 박진섭(16·저장FC) 설영우(22·즈베즈다) 옌스 카스트로프(23·묀헨글라트바흐)



▲ MF= 이기혁(3·강원) 황인범(6·페예노르트) 백승호(8·버밍엄시티) 이재성(10·마인츠) 황희찬(11·울버햄프턴) 배준호(17·스토크시티) 이강인(19·파리 생제르맹) 양현준(20·셀틱) 김진규(24·전북현대) 엄지성(25·스완지시티) 이동경(26·울산)



▲ FW= 손흥민(7·LAFC) 조규성(9·미트윌란) 오현규(18·베식타시)

<연합>