장동혁 "투표 포기, 李에 재판 지울 기회 주는 것…국민께서 막아달라"

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 제9회 전국동시지방선거일인 3일 "투표 포기는 오만한 이재명에게 재판을 지울 기회를 주는 것"이라며 투표 참여를 독려했다.

장 위원장은 이날 오전 국회에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 "이재명의 오만과 무법 폭주를 멈춰 세워야 한다. 국민 여러분께서 견제하고 막아주셔야 한다"며 "국민의힘은 끝까지 국민과 함께 싸워서 대한민국의 헌정질서와 자유를 지키겠다"고 말했다.

그는 "어제 이재명은 국무회의에 검찰총장 대행을 불러 앉혀 놓고 잘못을 사과하고 취소하라고 요구했다. 본인의 재판을 없애라는 노골적 겁박"이라며 "이제 특검같이 복잡한 절차도 귀찮으니 검찰이 알아서 재판을 취소하라고 명령한 것이다. 더 이상 국민의 눈치 따위 보지 않겠다는 최악의 오만"이라고 했다.

이어 "이재명은 검찰을 향해 무오류의 함정에 빠지면 안 된다고 했다. 누가 누구에게 이런 소리를 하는지 기가 막힌다"며 "사법 질서를 파괴하고 대한민국을 시스템 오류에 빠뜨린 최악의 트러블 메이커가 이재명 본인 아닌가. 이재명 자체가 대한민국의 오류"라고 주장했다.

아울러 "이재명은 대통령의 선거 중립의무를 보란 듯이 걷어차고 전국 시장을 돌아다니며 선거운동을 했다"며 "투표장에서 기표한 투표지를 들고나와 카메라 앞에서 흔들었다. 밤마다 투표 독려를 빙자해 더불어민주당을 찍으라고 선동했다"고 말했다.

그러면서 "제가 오늘 아침 일찍 본투표를 하고 왔는데 도장이 동그랗게 잘 찍혔다. 반만 찍기도 어려울 것 같다"며 "하나하나가 모두 탄핵 사유에 해당하는 심각한 불법 행위"라고 비했다.

또 "언론 장악 속내도 여지없이 드러냈다"며 "'일부 언론이 정당 기관지 같다'며 재허가·재승인 불이익 조치까지 거론했다. 시키는 대로 친명(친이재명) 보도를 하지 않으면 내 손으로 문을 닫겠다는 공갈 협박이다. 대한민국 헌정사에 이보다 오만한 통이 또 있었나"라고 했다.

장 위원장은 "이재명이 자신만 살겠다고 국정을 내팽개친 결과는 경제 파탄과 민생 붕괴"라며 "시중금리가 계속 오르는 가운데, 한국은행의 금리 인상도 현실로 다가오고 있다. 그런데도 이재명과 민주당은 아무 대책이 없다. 주가 말고는 제대로 돌아가는 게 없기 때문"이라고 했다.

그는 "앞으로가 더 걱정"이라며 "선거기간 내내 돈을 풀어놨으니 환율은 더 오르고 물가는 치솟을 것이다. 기준금리가 오르면 대출금리는 급등할 것이다. 3고(고물가·고환율·고금리) 지옥이다. 내 재산과 가족을 지키기 위해 국민 여러분께서 올바른 선택을 해주셔야 한다"고 호소했다.

이어 "이재명의 말대로 투표를 포기하면 최악의 저질들에게 지배당하게 될 것"이라며 "투표 포기는 내 집, 내 재산, 내 월급, 내 자유를 포기하는 것과 같다. 지금 바로 투표장으로 가 달라. 주권자의 위대한 힘을 보여달라. 저는 국민 여러분의 현명한 판단을 믿는다"고 밝혔다.

장 위원장은 이날 오전 자신의 지역구인 충남 보령에서 본투표에 참여했다. 오후에는 서울 여의도 중앙당사에서 송언석 공동선거대책위원장과 함께 대국민 투표 참여 호소를 위한 라이브 방송에 출연한다.

본투표가 종료되는 오후 6시 이후부터는 중앙당사 개표상황실에서 출구조사 결과 및 지역별 개표 결과를 지켜볼 예정이다.

<뉴시스>