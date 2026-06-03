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'재선이냐' vs '탈환이냐'…경기교육감 본투표 돌입

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전국 최대 학생 수를 보유한 경기도의 교육 수장을 뽑는 6·3 지방선거 경기도교육감 선거 본투표가 3일 시작했다.

 

이번 선거는 재선에 도전하는 임태희 후보와 민주진보 단일후보 안민석 후보의 양자 대결로 치러진다. 두 후보는 지난 13일간의 공식 선거운동 기간 동안 도내 곳곳을 누비며 도민들에게 마지막까지 표심을 호소해왔다.

 

임 후보는 4년간의 정책 성과를 앞세우며 AI 교수학습플랫폼 '하이러닝' 고도화, 대입제도 개편 지원, 공유학교 강화, 특수교육 5개년 계획 추진 등을 핵심 공약으로 내걸었다.

 

안 후보는 민주시민교육과 즉각 부활, 문해력·문화예술·스포츠를 결합한 LAS 문예체 교육 무상 제공, 중학교 1학년 씨앗교육펀드 100만원 지급, 교사 교육활동 면책권 법제화 등을 공약으로 걸었다.

 

임 후보가 재선에 성공하면 2009년 이후 진보 진영이 이어온 경기교육감 자리를 보수 성향 후보가 처음으로 두 번 연속 지키게 된다.

 

안 후보가 당선되면 2022년 임 후보에게 내준 자리를 4년 만에 되찾아 진보교육 계보를 복원하게 된다.

 

앞서 진행된 사전투표에서 경기도 투표율은 20.96%를 기록했다. 전국 평균 23.51%를 밑도는 수치로 본투표에서의 결집이 선거 결과를 가를 변수로 꼽힌다.

 

투표는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. 본투표는 주소지 관할 투표소에서 신분증을 지참해 투표할 수 있다.

<뉴시스>

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