"앞으로 한국서 불법 저지르고 돈 버는 것 불가능하게 만들 것"

이재명 대통령은 3일 "앞으로 대한민국에서는 불법을 저지르고 타인에게 피해를 입히며 돈을 버는 것이 불가능하게 만들 것"이라고 강조했다.



이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 부패 사건을 신고한 국민에 역대 최고 보상금인 20억원을 지급했다는 국민권익위원회 발표 내용을 공유하고 "공정하고 투명한 룰에 의해 성실하고 능력 있는 사람들이 기회를 가질 수 있게 만드는 것은 기본"이라면서 이같이 말했다.

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 "개인이든 기업이든 정부든, 부정부패를 신고하면 그 회수가액의 20∼30%를 포상금으로 지급한다"며 "비싸게 팔기 위한 기업 담합을 신고하면 수백, 수천억(원)을 포상금으로 지급한다"고 설명했다.



이어 "밀가루 등 담합 과징금이 약 7천억원이니, 관련 회사 임직원(실제 담합에 관여한 경우도 포함)이 신고했다면 최대 2천억원가량을 포상금으로 지급할 수도 있었다는 말"이라고 부연했다.



이 대통령은 "부동산투기국에서 프리미엄 금융 국가로 변해가는 것처럼, 이제 대한민국은 위대한 대한국민의 힘으로 추격국가에서 선도국가를 넘어 대체 불가 핵심 국가로 가야 한다"고 언급했다.



그러면서 "얼마든지 갈 수 있고 이미 가고 있다"면서 "단, 투표를 포기하지 않고, 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면"이라고 덧붙였다.

<연합>