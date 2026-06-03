코스피는 9000 목전인데…5거래일 연속 내린 코스닥은 1000도 ‘위태’

국내 증시에서 대형주 중심의 자금 쏠림 현상이 심화하며 코스닥 시장의 약세가 지속하고 있다. 코스피 지수가 9000선에 근접한 반면 코스닥 지수는 5거래일 연속 하락하며 1000선 붕괴 우려가 커졌다.

3일 한국거래소에 따르면 코스닥 지수는 2일 전장보다 24.00포인트(2.29%) 하락한 1026.03으로 장을 마쳤다. 장중에는 낙폭이 3.84%까지 확대되며 저가가 1009.75까지 떨어졌다. 이는 미국과 이란의 전쟁 발발 직후인 지난 3월4일 장중 946.54까지 하락했던 사례를 제외하면 올해 1월26일 코스닥 지수가 1000선을 회복한 이후 가장 낮은 수치다.

코스피가 강보합 끝에 최고치를 경신하며 8800선에서 마감한 2일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 뉴시스

지수 하락 추세도 뚜렷하다. 코스닥 지수는 지난달 27일부터 2일까지 5거래일 연속 하락했다. 그사이 지난달 26일 1172.52였던 종가는 5거래일 만에 1020선까지 밀려난 것이다. 올해 4월27일 연중 최고치인 1229.42를 기록한 이후 한달 넘게 약세 흐름이 이어지고 있으며 6월3일 지방선거 관련 정책 호재도 시장에 미친 영향이 제한적이었다.

코스피 시장에서 삼성전자와 SK하이닉스 등 대형 반도체 종목으로 자금이 집중되는 것도 코스닥 부진의 원인으로 꼽힌다. 코스피의 올해 상승률은 108.85%에 달하지만 코스닥 상승률은 10.87%에 불과하다. 특히 5월 한달 동안 코스피가 26.68% 상승하는 사이 코스닥은 11.92% 하락하며 지수 간 수익률 격차가 확대됐다.

코스닥 시장의 부진이 길어지면서 관련 투자 상품에서 자금이 빠르게 이탈하는 양상이다. ‘KODEX 코스닥150’, ‘KODEX 코스닥150레버리지’, ‘TIGER 코스닥150’ 등 주요 코스닥 상장지수펀드(ETF) 3종의 순자산은 4월말 기준 13조1245억원에서 현재 10조122억원으로 20% 이상 감소했다. 최근 한주 사이의 감소폭만 1조4204억원으로 전체 감소분의 절반에 육박한다. 유가증권시장의 대형주 단일종목 레버리지 ETF 상장 등도 코스닥 시장의 자금 유출 속도를 높인 요인으로 풀이된다.

증권업계에서는 대형주와 코스닥 강세가 동행하는 경우가 드물다며 코스닥 시장의 개인 자금 이탈이 지속할 것으로 전망한다. 현재 지수가 낙폭 과대 구간에 진입했으나 주요 모멘텀이 대형주에 집중되어 있어 빠른 반등은 쉽지 않다는 분석이다.

다만 올해 하반기 코스닥 시장이 회복할 수 있을 것이란 진단도 나온다. 미래에셋증권 윤재홍 연구원은 “시장 쏠림 현상 심화와 함께 코스닥 소외가 극에 달하고 있지만 올해 하반기 코스닥 시장의 상대강도 회복을 기대하게 만드는 시그널이 존재한다”고 말했다.

이어 “코스닥 활성화 정책이 지속해서 발표되고 있고, 5년간 150조원 규모로 조성되는 국민성장펀드의 6.9%인 10조4000억원이 코스닥 시장에 유입될 수 있다”면서 “전통적으로 개인 중심 시장이었던 것이 외국인과 기관 참여가 늘면서 주체 다각화가 진행 중인 것도 긍정적”이라고 평가했다.