제9회 전국동시지방선거 본 투표일인 3일 울산에서 유권자가 투표용지를 훼손하거나 대기 줄이 너무 길다며 항의하는 등 소란이 잇따랐다.



울산시선관위와 경찰 등에 따르면 이날 오전 6시 45분께 중구 중앙동 한 투표소에서 30대 A씨가 기표한 후 "후보를 잘못 찍었으니 용지를 바꿔달라"고 요구했다.

제9회 전국동시지방선거일인 3일 울산 울주군 온양읍 제1투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 뉴시스

선거사무원이 규정상 불가하다고 답하자, A씨는 자신이 기표한 용지를 찢은 후 주머니에 넣고 밖으로 나가려고 했다.



이에 선거사무원이 용지 유출을 제지하자, A씨는 용지를 그대로 바닥에 버렸다.



선관위는 관련 경위를 상세히 확인한 후 A씨를 상대로 고발 등 조치 방안을 검토할 방침이다.



이날 오전 8시 55분께는 남구 달동 한 투표소에서 80대 B씨가 "대기 줄이 너무 길어 오래 기다린다"고 항의하면서 선거관리인을 쳐 경찰이 출동했다.



경찰은 B씨 행위가 심각하지는 않다고 보고, 계도한 후 귀가 조처했다.



또 오전 7시 50분께 남구 옥동 한 투표소에선 선거사무원이 유권자에게 같은 투표용지 2장을 배부했다가, 해당 유권자가 한 장에만 기표한 후 나머지 한 장을 반납하는 일이 있었다.

<연합>