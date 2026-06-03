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[6·3 지선] "후보 잘못 찍어" 투표용지 찢고 유출 시도…선관위 조사

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제9회 전국동시지방선거 본 투표일인 3일 울산에서 유권자가 투표용지를 훼손하거나 대기 줄이 너무 길다며 항의하는 등 소란이 잇따랐다.

울산시선관위와 경찰 등에 따르면 이날 오전 6시 45분께 중구 중앙동 한 투표소에서 30대 A씨가 기표한 후 "후보를 잘못 찍었으니 용지를 바꿔달라"고 요구했다.

제9회 전국동시지방선거일인 3일 울산 울주군 온양읍 제1투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 뉴시스
제9회 전국동시지방선거일인 3일 울산 울주군 온양읍 제1투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 뉴시스

선거사무원이 규정상 불가하다고 답하자, A씨는 자신이 기표한 용지를 찢은 후 주머니에 넣고 밖으로 나가려고 했다.

이에 선거사무원이 용지 유출을 제지하자, A씨는 용지를 그대로 바닥에 버렸다.

선관위는 관련 경위를 상세히 확인한 후 A씨를 상대로 고발 등 조치 방안을 검토할 방침이다.

이날 오전 8시 55분께는 남구 달동 한 투표소에서 80대 B씨가 "대기 줄이 너무 길어 오래 기다린다"고 항의하면서 선거관리인을 쳐 경찰이 출동했다.

경찰은 B씨 행위가 심각하지는 않다고 보고, 계도한 후 귀가 조처했다.

또 오전 7시 50분께 남구 옥동 한 투표소에선 선거사무원이 유권자에게 같은 투표용지 2장을 배부했다가, 해당 유권자가 한 장에만 기표한 후 나머지 한 장을 반납하는 일이 있었다.

<연합>

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