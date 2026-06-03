한국인 가장 많이 쓴 AI는 챗GPT…검색 1위는 네이버

디지털플랫폼 시장 매출 161조원 돌파

쿠팡·네이버 멤버십 '고착 효과' 확인

2024년 디지털플랫폼 서비스 매출이 161조원을 넘어선 것으로 나타났다.



국내 이용자들은 검색은 네이버, 메신저는 카카오톡, 생성형 인공지능(AI)은 챗GPT를 가장 많이 쓰는 것으로 조사됐다.

챗GPT. AP연합뉴스

과학기술정보통신부는 이 같은 내용의 '2025년 부가통신사업 실태조사' 결과를 3일 발표했다.



전기통신사업법 제34조의2에 따라 2021년부터 매년 실시하는 이 조사에서는 올해 처음으로 주요 디지털플랫폼 서비스 이용자 행태 조사와 플랫폼 서비스 결합판매(번들링) 조사도 추가로 시행됐다.



◇ 디지털플랫폼 매출 161조…AI 활용 기업도 확대



조사에 따르면 2024년 부가통신 서비스 매출은 502.9조원으로 전년 대비 15.3% 성장했다.



이 중 전자상거래·앱마켓·소셜미디어 등 공급-수요 양면시장을 중개하는 디지털플랫폼 매출은 161.5조원으로 전년 대비 5.4% 늘어 부가통신 전체 매출의 32.1%를 차지했다.



이번 조사는 자본금 1억원 미만·휴폐업 사업자를 제외한 6천49개 부가통신사업자를 모집단으로 표본조사를 실시해 총 1천451개사가 응답했다.



사업자 유형은 음식 배달과 여행·숙소 예약 등 서비스 제공 유형이 30.9%로 가장 많았고, 전자상거래 등 재화 거래 유형(27.1%), 검색·게임 등 콘텐츠 제공 유형(15.5%)이 뒤를 이었다.



응답 사업자의 62.2%는 AI·빅데이터·사이버보안 순으로 디지털 신기술을 1개 이상 활용하고 있었다.



사업 추진의 주요 애로사항으로는 최신기술 전문인력 확보의 어려움, 산업진흥을 위한 정부 지원 부족, 인프라 비용 부담 등이 꼽혔다.



해외 진출과 관련해서는 마케팅·유통 어려움, 현지화 및 법·제도 정보 획득의 한계, 지원 인력 확보를 주요 애로사항으로 꼽았다.



◇ 검색은 네이버·AI는 챗GPT…플랫폼 이용 패턴 뚜렷



디지털플랫폼 이용자 행태 조사는 전국 17개 시·도에 거주하는 만 19~69세 성인남녀 2천500명을 대상으로 진행됐다.



지난 3개월(2025년 10~12월)간 이용 경험을 조사한 결과 검색(98.7%), 메신저(98.5%), 플레이스·지도(96.8%), 전자상거래(95.6%), 동영상 공유(92.7%)가 90% 이상의 높은 이용률을 나타냈다.



생성형 AI 이용률은 78.1%로 다른 유형보다 낮았지만 20대의 경우 92.6%로 상대적으로 높게 나타났다.



매일 이용하는 빈도는 메신저(91.3%), 검색(85.8%), 동영상 공유(69.5%) 순으로 높았으며, 해당 플랫폼들이 일상에 깊이 자리 잡았음을 보여줬다.



유형별 1위 플랫폼은 검색 부문에서 네이버(67.5%), 메신저 부문에서 카카오톡(92.5%), SNS 부문에서 인스타그램(35.9%), 전자상거래 부문에서 쿠팡(53.6%)이 꼽혔다.



또한 앱마켓 부문에서 구글플레이(64.6%), 동영상 공유 부문에서 유튜브(78.0%), 음식배달 부문에서 배달의민족(50.6%), 생성형 AI 부문에서 챗GPT(68.1%), 플레이스·지도 부문에서 네이버지도(50.7%), 중고거래 부문에서 당근마켓(88.3%)이 각각 1위를 차지했다.



지난 3개월간 2개 이상의 플랫폼을 병행 이용(멀티호밍)한 비율은 전자상거래(83.9%), SNS(79.9%), 검색포털(76.9%) 순으로 높게 나타난 반면, 중고거래(25.9%), 앱마켓(24.9%)은 낮았다.



지난 1년간 주 이용 플랫폼을 전환한 경험은 음식배달(27.0%), 전자상거래(20.9%)가 상대적으로 빈번했고, 앱마켓(10.3%)과 메신저(9.4%)는 드물었다.



◇ 쿠팡·네이버 멤버십 '고착 효과'…통신사 번들링은 제한적



전자상거래·OTT 멤버십 구독 현황과 시장 영향 등을 살핀 번들링 조사에서는 OTT 통신사 멤버십 구독 경험이 있는 응답자가 1천347명(53.9%)으로 SKT[017670], KT[030200], LGU+, 티빙+웨이브 순으로 구독자가 많았다.



멤버십 구독과 독립적으로 조사한 OTT 이용 순위와 통신사 멤버십별 이용 OTT 순위가 대부분 일치해 OTT 시장에서 통신사 번들링의 영향력은 크지 않은 것으로 나타났다.



전자상거래 멤버십 구독 경험자는 1천897명(75.9%)이었으며, 주 이용 멤버십은 쿠팡와우, 네이버플러스, 신세계[004170] 유니버스, 우주패스 순으로 조사됐다.



쿠팡은 빠른 배송을, 네이버는 가격 합리성과 연계 서비스를 강점으로 경쟁하는 것으로 나타났다.



멤버십 구독 전후 이용 패턴을 분석한 결과 쿠팡과 네이버 멤버십 모두 고착 효과 가능성이 확인됐다.



과기정통부는 "앞으로도 시장 흐름을 반영한 시의성 있는 데이터 분석을 지속해 부가통신 시장 활성화를 위한 실효성 있는 정책을 마련해 나갈 예정"이라고 전했다.

<연합>