5급 이상 지자체 여성 공무원 1만명 첫 돌파

행안부 인사통계…여성 공무원 비율 전체 52%

공무원수 광역은 경기, 기초는 창원 '최다'…육휴 2만4천명 등 휴직 증가세

지방자치단체에 근무하는 5급 이상 여성 공무원이 1만명을 처음으로 넘어섰다.



3일 행정안전부가 발표한 '지자체 공무원 인사 통계'에 따르면 작년 말 기준 전체 지자체 공무원은 31만3천924명이었다.



2024년과 비교하면 1천281명(0.4%) 감소한 규모다. 이는 육아휴직 인원이 증가하면서 현원이 줄어든 결과라고 행안부는 분석했다.



시도별로 보면 경기도가 5만6천988명으로 가장 많았다. 이어 서울시 4만8천413명, 경북도 2만4천281명, 경남 2만3천331명, 전남 2만1천542명 순이었다.



시군구 중에서는 경남 창원시(4천76명), 경기 수원시(3천802명), 경기 고양시(3천456명), 경기 용인시(3천409명), 충북 청주시(3천331명)가 많았다.



직종별로는 일반직이 31만2천57명으로 대부분을 차지했다. 특정직은 929명, 별정직은 660명, 정무직은 278명이었다.



계급별 비율은 6급이 30.2%로 가장 높았고 5급 이상은 8.3%를 차지했다.



전체 지자체 공무원 가운데 여성은 1년 전보다 1천618명 증가한 16만3천328명을 기록했다. 전체 공무원 가운데 여성이 차지하는 비율은 51.3%에서 52.0%로 0.7%포인트 상승했다.



5급 이상 지자체 여성 공무원 수가 1만명을 처음 넘어섰다.



5급 이상 지자체 공무원 2만7천139명 가운데 여성은 1만518명을 기록했다. 2005년 관련 통계 작성을 시작한 이래 5급 이상 지자체 여성 공무원이 1만명을 초과한 것은 이번이 처음이다.



5급 이상 공무원 여성 비율도 2024년 34.7%에서 작년 38.8%로 4.1%포인트 높아졌다.



작년 신규 임용된 공무원은 1만6천243명으로 전년 대비 2천529명(13.5%) 감소했다.



신규 임용 공무원 규모는 2021년 이후 하락세를 이어왔는데, 향후 3년간 정년퇴직 예정 인원이 올해 4천550명, 내년 7천837명, 후년 9천273명으로 예상돼 증가세로 돌아설 전망이다.



휴직제도 사용자도 늘어나고 있는 것으로 확인됐다.



작년 휴직자는 3만3천948명으로 전년 대비 2천818명(9.1%) 증가했다.



사유별로는 육아휴직이 2만4천266명(71.5%)으로 가장 많았다. 이어 장기요양휴직이 7천140명(21.0%), 가족돌봄휴직이 1천659명(4.9%)이었다.

<연합>