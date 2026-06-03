지방선거 투표율 오후 2시 현재 48.9%…4년 전보다 8.2%p↑

추세상 최종 60% 넘길듯…전남 58.0% 최고·서울 49.4%

중앙선거관리위원회는 3일 오후 2시 현재 제9회 전국동시지방선거 투표율이 48.9%로 집계됐다고 밝혔다.



투표는 이날 오전 6시 전국 투표소에서 일제히 시작됐으며 전체 유권자 4천464만9천908명 가운데 2천183만2천984명이 투표를 마쳤다.

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 서울 강남구 강남구청에 마련된 삼성2동 제5투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 줄을 서고 있다.

여기에는 지난 달 29∼30일 실시된 사전투표(투표율 23.51%)와 거소투표 결과도 반영됐다.



이는 4년 전 제8회 지방선거의 동시간대 투표율(40.7%)과 비교하면 8.2%포인트(p) 높고, 2018년 제7회 지선(46.8%)과 비교하면 2.1%p 높은 수치다.



추세대로면 이번 지선 최종 투표율은 제7회 지선의 60.2%를 웃도는 수치를 기록할 것으로 보인다.



지방선거 역사상 투표율 60%를 넘긴 사례는 제7회 지선을 포함해 단 두 번뿐이다. 1995년 제1회 지방선거는 역대 지방선거 최고인 68.4%를 기록했다.



현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(58.0%)이고 강원(54.5%), 전북(54.2%), 경남(52.4%) 등이 뒤를 이었다.



가장 낮은 곳은 45.3%를 기록한 광주이다. 이어 경기(46.0%), 인천(46.3%), 제주(47.0%) 등 순이었다.



서울 지역 투표율은 49.4%를 기록했다.



이날 선거는 오후 6시까지 진행되며, 유권자들은 신분증을 지참하고 주민등록지 관할 투표소에 가서 투표하면 된다.



중앙선관위가 공식 발표하는 시간대별 투표율은 256개 구·시·군 선관위에서 취합된 투표 현황을 기준으로 한다.

<연합>