[6·3 지선] 선거 전날 태백시청 전광판에 "당선 축하"…관권선거 논란

민주당 강원도당 "공정성 심각 훼손…공무원 동원한 조직적 개입 의혹 규명해야"

지방선거를 하루 앞둔 지난 2일 강원 태백시청 내 전광판에 특정 후보의 당선을 축하하는 전자현수막이 버젓이 게시되는 일이 벌어져 관권선거 논란이 일고 있다.



3일 지역 정가에 따르면 전날 저녁 시청 내 전광판에 '이상호 시장님의 당선을 축하드립니다'라는 문구와 함께 국민의힘 이상호 후보의 사진과 꽃다발이 그려진 화면이 송출됐다.

제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 강원 춘천시 강남동 제1투표소가 마련된 남춘천중학교에서 유권자가 투표하고 있다. 연합뉴스

이 같은 사실이 알려지자 더불어민주당 강원도당은 성명을 내고 "선거 결과가 나오기도 전 특정 후보의 당선을 예측해 축하하는 문구를 게시한 것은 선거의 공정성을 심각하게 훼손하는 행위"라고 비판했다.



이어 태백시 공무원이 SNS에 이상호 시장의 인터뷰 기사를 올린 일로 최근 검찰에 고발된 사실을 들어 "태백시 공무원의 선거 개입 의혹은 이번이 처음이 아니다"고 지적했다.



민주당 도당은 "공식 선거운동이 끝나기도 전 선거 결과를 예측해 전자현수막을 게시한 건 개인의 실수를 넘어 태백시 공무원을 동원한 조직적인 선거 개입 의혹이 사실에 가까워지고 있다는 방증"이라고 성토했다.

더불어민주당 강원특별자치도당. 더불어민주당 강원특별자치도당 제공

그러면서 "민주주의와 지방자치의 꽃 지방선거를 관권선거로 물들인 태백시를 강력히 규탄한다"며 "태백시는 해당 문구의 게시 경위와 의사결정 과정, 관련자들의 역할 등을 명확히 조사해 명명백백히 공개하라"고 촉구했다.



또 재발 방지를 위한 공공 홍보 매체 운영 기준 점검과 개선책 마련, 선관위와 수사기관의 엄정한 조사를 요구했다.

<연합>