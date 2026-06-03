방송3사 출구조사 이번에도 예상적중 할까?

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거일인 3일 KBS·MBC·SBS 등 지상파 방송 3사가 출구조사를 실시한다.

출구조사는 당선인 윤곽을 가늠할 수 있어 '족집게'로 불린다.

2022년 6월 1일 치러진 제8회 전국동시지방선거에서 총 17개 광역단체장 출구조사에서 16곳을 적중했다. 제21대 대통령선거에서는 당시 이재명 더불어민주당 대통령 후보의 당선을 예측했다.

이번 선거에서는 예측이 얼마나 적중할 지 관심이 집중된다.

방송 3사는 한국방송협회와 함께 제9회 전국동시지방선거 당선자 예측을 위해 방송사공동예측조사위원회(KEP)를 구성하고 출구조사를 실시한다.

또한 증가하는 사전투표자 예측을 위해 2만8500명을 대상으로 전화조사도 진행한다.

이번 지방선거 출구조사는 전국 595개 투표소에서 진행된다.

출구조사 결과는 이날 오후 6시 지상파 방송 3사 선거 방송을 통해 공개된다. 다만, KEP의 '제9회 전국동시지방선거 선거 출구조사 인용 보도 기준'에 따르면 당선자 예측 및 예상 득표율은 투표 마감 15분 후인 오후 6시 15분 이후부터 인용 가능하다.

<뉴시스>