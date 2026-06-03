부산서 투표장 내 소란 및 오인 등 25건 신고 접수 [6·3의 선택]

6·3 지방선거 투표가 진행 중인 3일 오후 3시 기준 부산에서 투표장 내 소란 및 오인 신고 등 총 25건의 신고가 접수됐다.
3일 부산경찰청과 부산시선거관리위원회 등에 따르면 이날 오전 8시58분 부산 중구 부평동 한 투표소에서 술에 취한 50대 남성 A씨가 소리를 지르며 투표를 방해하다 출동한 경찰에 의해 제지당했다. 경찰은 현장 선관위 책임자의 요청에 따라 강력 경고한 후 귀가 조치했다.
이에 앞서 오전 7시쯤 부산 중구 보수동 중구노인복지관에 마련된 제1투표소에서 1, 2차 동시 투표를 요구하며 투표용지를 던지는 등 난동을 부리던 50대 B씨가 출동한 경찰에 의해 강제 퇴거 조치됐다.
오전 11시10분에는 부산 동구 초량동 한 투표소에서 80대 여성 C씨가 투표를 마친 뒤, “부산시장 투표용지를 받지 못했다”며 소란을 피웠다. 출동한 경찰관이 “투표용지는 일련번호대로 배부되기 때문에 오류가 없다”고 설명한 뒤 귀가시켰다.
오후 들어서도 투표사무원과 유권자 사이에 실랑이가 이어졌다. 오후 1시6분쯤 부산 사상구 엄궁동 한 투표소에서 50대 D씨가 “선거인명부에 이미 서명이 돼 있어 투표를 하지 못하고 있다”며 112에 신고했다. 경찰이 출동해 선관위 관계자와 확인한 결과, 동명이인이 D씨 서명란에 서명한 사실을 확인됐다. D씨는 정상적으로 투표를 마치고 귀가했다. 선관위 관계자는 “동명이인의 이중 서명을 대비해 서명란을 두 칸으로 운영하고 있기 때문에 투표 효력에는 영향이 없다”고 설명했다.
한편 이날 오후 3시 현재 부산지역 투표율은 51.83%로, 2022년 제8회 지방선거 투표율(41.13%)보다 10% 이상 높게 나타나고 있다.