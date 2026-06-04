지방공무원 여풍당당… 3년 연속 과반시대

2025년 기준 16.3만명… 전체의 52%

‘男 쏠림’ 소방직 통계 제외 영향

5급 이상 첫 1만명 돌파 기록도

여성 지방공무원이 3년 연속 전체 지방공무원의 절반 이상을 차지하고 있는 것으로 나타났다.



행정안전부는 3일 전국 지방자치단체 공무원 현황을 담은 ‘2025년 지방자치단체 공무원 인사통계’를 공개했다.



인사통계에 따르면 전국 지자체 여성 공무원은 2025년 12월31일 기준 16만3328명으로 전체(31만3924)에서 52.0%를 차지했다. 여성 지방공무원 비율은 2023년 15만7935명(50.4%), 2024년 16만1710명(51.3%)으로 3년 연속 과반을 기록했다. 2014년부터 2022년까지는 30∼40%대에 머물렀다. 행안부 관계자는 “남성 비율이 90% 이상 되던 지방 소방공무원이 국가직으로 전환되면서 통계에서 제외된 영향이 있다”고 설명했다.



5급 이상 지방공무원 중 여성은 1만518명으로, 조사 이래 처음으로 1만명을 넘어섰다. 전체 5급 이상 공무원 2만7139명 가운데 38.8%로, 2024년 34.7%보다 4.1%포인트 높아졌다.



시·군·구 중에는 특례시의 지방공무원 현원이 상대적으로 많았다. 특례시는 지방자치법 제198조에 따라 인구 100만명 이상 대도시에 부여되는 행정 지위로, 경기 수원·용인·고양·화성시, 경남 창원시가 해당한다. 경남 창원시가 4076명으로 가장 많았고 경기 수원시(3802명), 고양시(3456명), 용인시(3409명) 순이었다. 다음은 충북 청주시(3331명)였다.



행안부 관계자는 “특례시라는 지위에 준해서 총원을 조정하는 건 아니다”고 말했다. 지방자치분권 및 균형성장에 관한 특별법 제59조(특례시의 사무특례)에 따르면 특례시는 지방자치단체별 정원의 범위에서 정하는 5급 이하 직급별·기관별 정원을 책정토록 돼 있다. 공무원 수를 늘리는 특례라기보다 기존 정원에서 조직과 직급별 인력 배치를 자율적으로 조정할 수 있도록 한 취지다. 전체 지방공무원 현원은 31만3924명으로 2024년보다 1281명(0.4%) 감소했다. 최근 육아휴직 등 휴직 인원이 증가하면서 실제 근무 중인 현원이 소폭 줄어든 것으로 보인다고 행안부는 설명했다.