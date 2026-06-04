獨 여성, 367일 연속 마라톤 완주 ‘세계新’

휘브너, 495일까지 도전 이어가

독일 여성이 367일간 매일 마라톤을 완주하며 세계기록을 세웠다.

2일(현지시간) 독일 NDR방송 등에 따르면 러너 조이스 휘브너(38·사진)는 이날 오전 9시부터 동료 러너 20여명과 함께 독일 니더작센주 보크홀트에서 제트루프까지 42.7㎞를 달려 367일째 마라톤을 마쳤다.

기네스북에 올라 있는 여성 마라톤 연속 완주 기록은 벨기에 러너 힐데 도소뉴(56)가 윤년이었던 2024년 1월1일부터 12월31일까지 세운 366일이다.

휘브너는 지난해 6월1일 헬름스테트에서 도전을 시작, 367일 동안 약 1만5700㎞를 달렸다. 그사이 닳아 버린 신발은 23켤레에 이른다.

그는 세계기록 보유자라는 표현이 아직 실감 나지 않는다면서 “영하의 기온에 밖에서 달리는 게 정말 싫었다”고 말했다.

휘브너는 이날 기록 경신에 만족하지 않고 10월8일까지 495일 연속 마라톤 완주를 이어갈 예정이다. 계획대로 이뤄지면 주행 거리는 총 2만1312㎞, 독일 2059개 도시를 모두 도는 기록을 세우게 된다.

대학에서 경영학을 전공한 휘브너는 2024년부터 러너 겸 콘텐츠 크리에이터, 달리기 작가로 활동하고 있다.