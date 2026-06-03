與 "서울 내 '투표용지 부족' 발생…선관위 선거 준비에 강한 유감"

더불어민주당은 3일 서울 송파구 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 벌어진 데 대해 "투표 사무를 준비해 온 중앙선거관리위원회를 비롯한 서울시 선관위의 선거 준비에 강한 유감을 표한다"고 했다.

조승래 민주당 총괄선거대책본부장은 이날 오후 입장문을 내고 "서울시에서 투표용지가 부족해서 투표를 못하고 있다는 소식"이라며 이같이 말했다.

이어 "투표를 마치지 못한 서울시민을 포함한 유권자께서는 차분히 기다리면서 꼭 투표해주실 것을 당부드린다"며 "선관위의 준비 부족에 따른 상황이 발생했으므로 투표장에 나오신 시민들이 모두 투표할 수 있도록 선관위의 조치를 기대한다"고 했다.

그러면서 "차질 없이 투표가 진행될 수 있도록 관계기관의 노력을 촉구한다"고 덧붙였다.

한편 중앙선관위에 따르면 이날 잠실4동, 가락2동 등 서울 송파구 소재 일부 투표소에서 투표용지 부족으로 시민들이 투표에 차질을 빚었다.

선관위는 이날 오후 공지를 내고 "제9회 지방선거 투표율이 지난 선거보다 높아 송파구 일부 투표소에서 준비된 투표용지가 부족해 현재 송파구 선관위에서 해당 투표소로 투표용지를 이송 중"이라며 "대기 중인 유권자는 투표마감 시각이 지나더라도 정상적으로 투표를 할 수 있으니 용지가 부족해 오늘 투표가 불가능한 것이라는 오해가 없으시길 바란다"고 했다.

<뉴시스>