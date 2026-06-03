본투표 당일 112 신고 등 총 49건 접수…투표소 내 소란이 최다

제9회 전국동시지방선거일인 3일 경기 남부지역 투표소 안팎에서 112 신고가 잇따랐다.



경기남부경찰청에 따르면 이날 투표가 시작된 오전 6시부터 투표 종료 시점인 오후 6시까지 관내 투표소 2천397곳에서 접수된 선거 관련 112 신고는 총 49건이다.

제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 영등포구 여의도고등학교에 마련된 여의동 제3투표소를 찾은 유권자들이 소중한 한표를 행사하고 있다. 연합뉴스

신고 유형 별로는 투표소 내 소란 등이 27건으로 가장 많았고, 투표지 촬영·훼손 2건, 부정투표 의심 8건, 기타 12건 등이다.



이날 낮 12시 42분께 김포시 고촌읍 소재 투표소에서 "60대 여성이 선거를 방해하고 있다"는 투표관리관의 신고가 들어왔다.



이 여성은 자신이 지지하는 후보자가 투표용지에 없다는 이유로 소란을 피우고, 이를 제지한 투표사무원을 폭행한 것으로 조사됐다.



경찰은 공직선거법 위반 혐의로 이 여성을 현행범으로 체포했다.



앞서 오전 9시 15분께 수원시 팔달구 매교동의 투표소에서는 "투표사무원이 투표하러 온 사람에게 특정 후보를 찍으라고 말하는 것을 들었다"는 주민 신고가 접수됐다.



경찰은 해당 투표사무원이 그런 사실이 없다고 부인하자 사건 발생 보고를 하고 사실관계를 확인하고 있다.



착각으로 인한 오인 신고와 투표소 내 혼선도 잇따랐다.



오전 7시 46분께 경기 광주시 신현동의 한 투표소에서 "부정선거 같은 일이 일어났다"는 70대 남성의 신고가 있었다.



이 남성은 1차로 투표용지 3장(광역단체장, 기초단체장, 교육감)을 받아야 하는데 2장만 받았다고 경찰에 주장했다.



그러나 전산 확인 결과 이 남성을 대상으로 3장의 투표용지가 출력된 것으로 파악돼 오인 신고로 종결됐다.



오전 8시 32분께 하남시 감일동의 투표소에서는 60대 남성이 "투표용지 7장을 다 받지 못했다"고 항의하고 있다는 신고가 접수됐다.



이 역시 투표인의 착각으로 인한 오인 신고로 드러나 현장에서 종결됐다.

제9회 전국동시지방선거일인 3일 부산 부산진구청 백양홀에 마련된 부암1동 제4투표소를 찾은 시민들이 투표 차례를 기다리며 길게 줄을 서고 있다. 연합뉴스

이밖에 오전 9시 41분 화성시 병점동의 한 투표소에서는 투표소 외부에서 내부를 촬영하던 남성이 제지당하는 일이 있었고, 오전 8시 26분 안산시 단원구 선부1동의 투표소에서는 투표사무원의 실수로 한 투표인에게 투표용지 1장이 추가로 배부됐다가 취소되는 일도 있었다.



교육감 투표용지에 정당 표시가 돼 있지 않다며 투표용지를 찢거나 투표사무원이 투표용지에 투표관리관 도장을 찍은 것을 보고 부정선거라고 주장하는 등 투표인의 착오에서 비롯된 신고로 소동이 빚어지기도 했다.



서울 송파구 잠실 일대에서 투표용지가 동나 투표가 일시 중단되는 초유의 사태가 빚어진 것과 관련, 경기남부 지역에서는 이와 같은 신고가 없었던 것으로 전해졌다.



경찰은 경비 비상 단계 중 가장 높은 '갑호 비상'을 발령한 가운데 투표 안전관리에 총력을 기울였다.



경기남부경찰청은 32개 경찰서에서 각 30여명씩 960여명, 기동대 10개 대와 광역예방순찰 4개 대 등 750여명을 각각 동원해 우발 상황에 대비했다.



아울러 지구대·파출소 경찰관 4천800여명을 투입해 투표소별 연계 순찰을 했다.



한편 중앙선거관리위원회에 따르면 경기지역 투표율은 오후 6시 20분 기준 54.6%이다. 이는 전국 평균인 58%보다는 3.4%포인트 낮은 수치다. 최종 투표율은 아직 집계 중이어서 변동 가능성이 있다.

<연합>