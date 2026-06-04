‘단종 오빠’서 관심병사로 변신… “코믹연기 매력 새롭게 알게 돼”

‘취사병 전설이 되다’ 배우 박지훈



B급 유머 등 독특한 설정 호평

‘미역천사’ 장면 SNS 인기몰이

폭소 유발 연출 비결은 ‘즉흥성’

“천만 배우 으스대는 건 꼴불견”

“‘천만 배우’가 됐다고 어깨 올라가는 모습, 절대 싫어요.”



배우 박지훈(27)은 올해 누구보다 바쁜 시간을 보내고 있다. 영화 ‘왕과 사는 남자’가 관객 1688만명을 돌파했고, 이 작품으로 백상예술대상 남자 신인연기상을 거머쥐었다. 티빙 오리지널 드라마 ‘취사병 전설이 되다’ 역시 전국 평균 시청률 7%대를 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있다. 흥행과 화제성, 연기력 호평까지 모두 잡은 한 해다. 하지만 정작 본인은 “달라진 건 없다”고 강조했다.

티빙 오리지널 드라마 ‘취사병 전설이 되다’에서 박지훈이 미역 드레스를 입고 하늘에서 강림하는 ‘미역 천사’ 장면. 화면 캡처

2일 서울 종로구 삼청동 카페에서 만난 박지훈은 “천만 배우가 됐다고 으스대거나 들뜬 모습을 보면 스스로 정말 꼴 보기 싫을 것 같다”며 “주어진 일을 열심히 하다 보니 좋은 결과가 따라온 것뿐”이라고 했다.



‘취사병 전설이 되다’는 관심병사였던 취사병 성재(박지훈)가 게임 속 퀘스트처럼 주어지는 임무를 수행하며 성장하고, 요리 실력을 쌓는 이야기를 그린 코미디 판타지 드라마다. 웹툰 원작 특유의 게임 시스템과 B급 유머, 군대 이야기가 섞인 독특한 설정으로 입소문을 타 호응을 받고 있다.



작품의 코믹한 분위기를 만들어낸 비결은 의외로 ‘즉흥성’이었다. 박지훈은 “촬영 현장에서 만들어진 장면이 정말 많았다”고 설명했다. 극 중 성재가 행정보급관 박재영 상사(윤경호)에게 햄버거를 반복해서 건네는 장면이 대표적이다. 박지훈은 “‘흑백요리사’를 패러디한 안대 장면은 윤경호 선배님 아이디어였다”며 “햄버거를 여러 번 건네면 성재에 대한 호감도가 올라가는 행보관의 모습이 자연스럽게 보일 것 같다는 의견도 선배님이 내셨다. 그러면서 횟수가 늘어났다”고 말했다. ‘송아지처럼 눈 뜨지 마라’(윤경호)같이 폭소를 유발한 대사 상당수도 현장에서 탄생했다.



미역국을 끓인 성재가 미역 드레스를 입고 하늘에서 강림하는 ‘미역 천사’ 장면이나, 감자탕 등뼈를 아코디언처럼 연주하는 장면은 공개 직후 소셜미디어를 휩쓸었다. 그는 “B급 유머는 우리 작품의 가장 큰 힘”이라며 “스토리와 인물 관계도 무겁거나 복잡하지 않아 가볍고 편안하게 볼 수 있다”고 소개했다. 이어 “제가 재미있는 사람은 아니지만, 오히려 그래서 이 작품이 더 끌렸다”며 “이번 작품을 통해 코미디 연기의 매력을 새롭게 알게 됐다”고 덧붙였다.



시청자들 사이 회자된 박지훈의 할머니 분장 장면은 정작 그에게 가장 부담스러운 촬영이었다. 극 중 김관철 상병(강하경)이 어린 시절 할머니를 떠올리는 회상 장면에서 박지훈은 직접 할머니 분장을 하고 등장한다. 그는 “코믹한 장면이지만, 상대 배우의 감정이 무너지면 안 되는 신이라 촬영 전까지 고민이 많았다. 현장에서 저는 엄숙하게 찍었다”고 돌아봤다.



박지훈은 자신을 ‘현장에서 배우는 배우’라고 표현했다. 아역으로 연기를 시작했지만 정작 연기학원에서 무엇을 배웠는지는 잘 기억나지 않는다고 했다. 그는 “대본을 정말 많이 반복해서 읽고 대사만 외운 채 현장에 나간다”며 “상대 배우들의 연기를 보고 듣고 흡수하면서 내 표현 방식을 결정하는 편”이라고 했다.



‘약한영웅’ 시리즈, ‘왕과 사는 남자’, ‘취사병 전설이 되다’까지 연이어 호평을 받으며 배우로서 입지를 넓혀가고 있지만, 정작 박지훈은 먼 미래보다 현재를 이야기했다. “순간순간 주어진 임무에 최선을 다하고 싶어요. 아이돌(‘워너원’) 활동도 계속하고 싶고, 시청자들이 믿고 볼 수 있는 배우가 되면 좋겠습니다.”