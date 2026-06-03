술 취해 '투표용지 보여주겠다' 소란…폭행 혐의 등 2건 입건 사례도

제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 경남지역에서도 투표 관련 112신고가 잇따랐다.



경남경찰청에 따르면 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 도내 투표 관련 112신고는 총 32건으로 집계됐다.

제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 충북 청주시 흥덕구 서청주우체국에 마련된 투표소에서 시민들이 소중한 한 표를 행사하고 있다. 연합뉴스

유형별로는 투표 방해·소란 11건, 폭행 2건, 상담 문의·오인 등 기타가 19건이다.



이날 오전 11시 12분께 진주시 한 투표소에서 60대 남성이 '부정선거'를 언급하면서 욕설을 하는 등 소란을 피웠다.



퇴거 요청에 불응한 그는 투표방해 혐의로 결국 현행범 체포됐다.



오전 10시 24분께 양산시 한 투표소에서는 60대 남성이 투표용지를 적게 받았다고 주장하며 항의하다 투표소 사무원을 폭행했다.



경찰은 이 남성을 폭행 혐의로 입건해 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.

제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거일인 3일 서울 강남구 언주중학교에 마련된 삼성2동 제3투표소에서 유권자들이 소중한 한 표를 행사하고 있다. 연합뉴스

투표소 소란도 끊이질 않았다.



이날 오전 11시 40분께 김해시 진례면 한 투표소에 입장하려던 60대 남성이 술에 취한 상태로 "오늘 소란을 피워야겠다"며 "대통령이 투표용지를 보여주고 했는데 나도 그렇게 해야겠다"고 소동을 일으켰다.



경찰은 현지에서 계도 조치했고, 이 남성은 투표를 끝내고 귀가했다.



오전 9시 8분께 창원시 성산구 성주동 한 투표소에서는 60대 남성이 기표를 잘못했다며 용지를 다시 달라고 했으나, 불가능하다는 답변을 듣자 투표용지를 찢어 버리는 등 소란을 피웠다.



이 남성은 찢어진 투표용지를 다시 붙여 투표함에 넣고 귀가한 것으로 전해졌다.



선거관리위원회는 이 남성에 대해 공직선거법 위반 혐의 적용을 검토한 후 고발 조치할 예정이다.



오전 8시 29분께 창원시 마산합포구 오동동 한 투표소에서는 80대 여성이 투표소를 잘 못 찾아와 실랑이 끝에 주소지 투표소로 이동 조처된 사례도 있었다.

<연합>