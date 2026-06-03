‘엎치락뒤치락’ 예측불허 대구시장…김부겸∙추경호, 출구조사서 0.8%P 차 ‘초접전’ [6∙3의 선택]

6∙3 지방선거 투표가 종료한 가운데 최대 관심 지역 가운데 하나로 꼽힌 대구시장 선거가 출구조사에서도 초접전 양상으로 나타났다.

선거운동 기간 내내 박빙 승부가 이어졌던 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 오차범위 내 접전을 벌이면서 최종 개표 결과에 관심이 모아지고 있다.

3일 대구 달서구 두류네거리 선거사무소에서 김부겸 더불어민주당 후보가 출구조사 결과를 확인하고 지지자들에게 주먹을 쥐어 보이고 있다. 대구=연합뉴스

3일 치러진 지방선거 투표 마감 시각인 오후 6시에 공개된 지상파 방송 3사(KBS∙MBC∙SBS)의 지방선거 출구조사 결과 김부겸 후보가 49.1%, 추경호 후보가 49.9%를 득표할 것으로 예측됐다. 두 후보 표 차이는 0.8%포인트에 불과해 개표가 상당 부분 진행될 때까지 결과를 알기 어려운 상황이다.

이어 발표한 JTBC 출구 조사에서는 김부겸 후보가 49.7%, 추경호 후보가 49.2%로 집계돼 그야말로 '환두지심(휴대폰을 뒤집듯 전세가 엎치락뒤치락함)'의 형국을 보이고 있다. 정치권에서는 이번 대구시장 선거 결과가 단순한 광역단체장 선거를 넘어 향후 정국 흐름을 가늠할 주요 지표가 될 것으로 보고 있다.

3일 오후 국민의힘 대구시당에서 이철우 경북도지사 후보, 추경호 대구시장 후보, 이진숙 대구 달성군 국회의원 보궐선거 후보 등이 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 대구=연합뉴스

특히 민주당이 보수 심장부로 분류되는 대구에서 의미 있는 성과를 거두거나 승리할 경우, 해묵은 지역주의 타파라는 정치적 상징성과 함께 여야의 권력 지형에 지각변동을 몰고 올 전망이다. 반면 국민의힘이 막판 결집을 통해 수성에 성공한다면 현 정권의 국정 동력 확보와 동 자정 작용에 탄력이 붙을 것으로 평가된다.

지역 한 정치 평론가는 "대구의 높은 사전투표율과 젊은 층의 표심 향방이 막판 변수로 작용했을 가능성이 크다"며 "본개표가 시작되면 서구∙북구 등 전통적 보수 강세 지역과 수성구∙달서구 등 신도심 지역의 개표 속도에 따라 두 후보의 희비가 수시로 교차할 것"이라고 내다봤다. 당선자 윤곽은 이르면 자정을 넘어 새벽쯤에야 드러날 것으로 보인다.