'군체' 400만 돌파…2026년 개봉작 중 가장 빠른 속도

개봉 14일째 400만 넘겨…'왕과 사는 남자'보다 하루 빨라

영화 '군체'가 개봉 14일째 400만 고지를 넘었다.



3일 배급사 쇼박스에 따르면 '군체'는 이날 오후 누적 관객 400만을 넘겼다. 지난달 21일 개봉해 14일째 400만을 돌파한 것으로, 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도다. '왕과 사는 남자'는 개봉 15일째 400만 관객을 달성한 바 있다.

군체 포스터. 쇼박스 제공

'군체'는 100만(4일째)과 200만(5일째), 300만(10일째) 등 주요 고지를 넘긴 시점도 모두 올해 개봉작 중 가장 빨랐다.



연상호 감독의 새 좀비 영화 '군체'는 도심의 대형 쇼핑몰에서 정체불명의 집단 감염 사태가 발생하면서 벌어지는 이야기를 담았다.



감염자들이 다른 사람들을 물어 바이러스를 퍼뜨린다는 설정은 기존의 좀비물과 다르지 않지만, 좀비들이 새 지식을 '업데이트'하듯 공유하는 모습과 인간 한 명이 좀비들을 총지휘한다는 설정 등이 신선한 지점이다.



배우 전지현이 생존자 그룹의 리더인 생명공학자 권세정 역을 맡았고, 구교환이 좀비 사태를 이끈 원흉이자 좀비들의 지휘자 서영철 역을 소화했다.

<연합>