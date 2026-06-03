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[6·3 지선] 평택을, 출구조사 초접전 예측에 각 후보 캠프 '긴장감'

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방송 3사 조국·JTBC 김용남 1위 혼선…캠프 마다 "끝까지 봐야"

국회의원 재선거 출구조사에서 경기 평택을 후보들이 초접전 양상을 보이며 당락을 섣불리 예측할 수 없는 것으로 나타나자 각 후보 선거사무소에는 긴장감이 흘렀다.

이날 오후 6시 발표된 방송 3사 출구조사 결과에 따르면 이 선거구의 경우 조국혁신당 조국 후보 31.1%, 국민의힘 유의동 후보 30.6%, 더불어민주당 김용남 후보 30.3%의 득표가 예상됐다.

경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국 후보가 2일 경기도 평택시 안중읍에서 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스
 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국 후보가 2일 경기도 평택시 안중읍에서 지지를 호소하고 있다. 연합뉴스

반면 JTBC 출구조사에서는 김 후보 34.2%, 조 후보 31.6%, 유 후보 22.8%의 득표 예측치가 발표됐다.

김용남 후보 캠프에서 개표방송 시작을 기다리던 관계자들은 방송3사의 다른 지역 민주당 후보들의 선전이 예상되자 박수와 함께 환호했다가 평택을 선거구 예측치가 나오자 "말도 안 돼", "이게 뭐야" 등의 목소리를 내며 당혹스러운 반응을 보였다.

JTBC 결과가 발표되자 잠시 환호하기도 했으나 곳곳에서 "모른다. 끝까지 지켜봐야 한다"는 말이 나오는 등 긴장감을 감추지 못하는 모습이었다.

유의동 후보 캠프에서도 방송3사 예측치 발표 직후 일부에서 박수를 치기도 했으나 JTBC 방송 직후에는 "가봐야 한다" 또는 "잘하면 이길 수 있다"며 신중한 모습을 보이며 개표 상황을 주시했다.

조국 후보 캠프에서는 방송3사 예측에서 조 후보가 다소 앞서는 것으로 나오자 "조국! 조국!"을 외치기도 했으나 JTBC 방송 내용이 전해진 뒤에는 일부에서 술렁이기도 했다.

개표 방송 시작 20여분 뒤 선거사무소에 온 조 후보는 관계자들과 일일이 악수하고 "긴 시간 수고 많았다. 감사드린다. 출구 조사 결과가 나왔는데 환호할 정도는 아닌 것 같고, 차분하게 기다려 달라"고 말한 뒤 자리를 떠났다.

<연합>

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