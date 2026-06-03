메뉴보기메뉴 보기 검색

이원택·김관영 ‘초박빙’… 김영록 “모든 걸 바쳐 정청래 끌어낼 것” [6·3의 선택]

입력 :
폰트 크게 폰트 작게
배민영 기자 goodpoint@segye.com
구글 네이버 유튜브
“전북서 金은 ‘與 후보’로 인식”
유 전 총장 “무소속이 강세면
鄭 처신에 문제 있는 것 아닌가”
김영록 “호남 우롱한 정 대표
호남팔이 집어치우고 책임져야”

3일 지상파 3사(KBS·MBC·SBS)의 지방선거 출구조사 결과 전북지사 선거에 나선 더불어민주당 이원택(48.5%), 무소속 김관영 후보(46.3%)의 예상 득표율이 접전(2.2%포인트 차) 양상이었다. 민주당에서 제명된 김 후보에 대한 지역 민심이 여전히 두터운 것으로 나타난 가운데 김영록 전남지사는 민주당 정청래 대표 퇴진 운동을 벌이겠다며 지도부를 향해 선전포고를 했다.

 

민주당은 현역 도지사인 김 후보가 지역 유권자들과의 저녁 자리에서 대리기사비로 쓰라며 현금을 나눠준 사안과 관련해 당 윤리감찰단 조사와 긴급 최고위원회 논의를 거쳐 그를 당에서 제명했다. 김 후보는 지역 청년 당원들에게 현금을 나눠준 것은 맞지만 즉각 회수했고 대가성도 없었다고 항변했지만, 당은 이를 받아들이지 않았다. 이후 민주당이 이원택 후보를 공천하자 김 후보는 무소속 출마를 감행했다.

 

더불어민주당 이원택(왼쪽)·무소속 김관영 전북자치도지사 후보가 3일 제9회 전국동시지방선거 출구조사 결과를 각각 지켜보고 있다. 연합뉴스
더불어민주당 이원택(왼쪽)·무소속 김관영 전북자치도지사 후보가 3일 제9회 전국동시지방선거 출구조사 결과를 각각 지켜보고 있다. 연합뉴스

전북 지역에선 당 지도부가 김 후보를 제명한 것은 과도하다는 여론이 적잖은 것으로 전해졌다. 한 민주당 의원은 “전북에서 김 후보는 무소속이 아닌 민주당 후보로 인식된다”며 “김 후보를 뽑는다 해서 민주당에 미안함을 가질 분위기가 아니다”라고 말했다. 다른 의원은 “전북에선 김 후보에 대한 제명이 지역에 대한 무시로 받아들여지는 정서가 있다”고 설명했다.

 

이와 관련, 유인태 전 국회사무총장은 SBS 라디오에서 “무소속 후보가 저렇게 강세를 보인 현상 자체가 정 대표에게는 굉장한 악재”라며 “돈 준 것이 드러난 후보가 강세를 보이는 건 정 대표 처신에 문제가 있는 것 아니겠나”라고 지적했다. 유 전 총장은 “(민주당이) 전북 지고 나면 본인(정 대표)이 또 (전당대회에) 나오려고 하겠나. 접는 게 낫다”고 했다. 전북지사 선거 결과에 따라 정 대표의 대표직 연임 도전이 어려울 수도 있다는 것이다.

 

한편 김영록 지사는 이날 투표 종료 시각인 오후 6시에 맞춰 페이스북에 “바로 이 시각부터 정청래를 당대표에서 끌어내기 위해 내 모든 것을 바치겠다”고 직격탄을 날렸다. 김 지사는 “이번 선거에서 우리 호남은 깊은 상처를 입었다”며 “오만한 당대표에 의해 우리 호남인은 철저히 외면받았다”고 주장했다. 그는 전남광주통합특별시장 후보 경선에서 탈락했는데, 경선이 불공정했다는 입장이다.

 

김 지사는 “광주전남 시도민의 의사를 무시하고 우롱한 정 대표는 호남팔이 집어치우고 응분의 책임을 져야 한다”며 “민주당의 본산, 호남인의 목소리가 제대로 반영될 수 있도록 민주당 지도부 교체에 모두 함께 연대투쟁할 것”이라고 했다.

배민영 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기