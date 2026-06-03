[6·3 지선] 유례없는 투표용지 부족 사태…선관위 피고발

투표용지 오면 그때 전화드리겠다? 매뉴얼 없이 우왕좌왕

"투표권 도둑 당해" 주민들 격앙…시민단체, 선관위 경찰 고발

유례없는 '투표용지 부족' 사태를 겪은 서울 동남권 일부 투표소에서는 유권자들의 거센 항의가 이어졌다.



이날 오후 4시 30분께 연합뉴스 기자가 직접 찾아간 잠실2동 제5투표소는 오후 4시대부터 투표용지가 없어 투표가 멈춘 상태였다.

6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족으로 투표시간이 오후 10시까지 연장된 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에 주민들이 모여 있다. 연합뉴스

투표소 밖으로는 100여명의 주민이 무더운 날씨 속 격앙된 표정으로 대기 중이었다.



선거사무원은 "선관위 측 처분을 기다리고 있다. 경찰이 와서 조치 중"이라고 안내하자, 주민들은 "투표 마감이냐", "책임자가 누구냐"고 따졌다.



투표관리관이 "오후 1시에도 상황을 선관위에 보고했다"고 설명했지만, 주민들은 "투표권 침해 아니냐"고 반발했다.



고성이 오가자 중재를 위해 경찰이 나섰지만 뾰족한 수는 없었다.



다른 투표소에서 투표용지 50장이 급하게 공수됐지만, 대기하던 유권자 숫자에는 미치지 못했다.



"일단 50명만 먼저 하시라"는 선관위 관계자의 말에 일부 주민은 "51번째 사람은 어떻게 되는 것이냐"고 항의했다.



투표소 측은 결국 투표 마감인 오후 6시가 지나자 '대기표'를 발부했다.

제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 송파구 잠실2동 6투표소에서 투표용지 부족으로 대기하던 한 유권자가 마감시간 후 선거인명부 대조 전표를 들어보이고 있다.

대기표를 받고 투표하러 들어간 60대 남성은 "1시간 40분을 기다리다 부인은 몸이 안 좋아 먼저 들어갔다"며 "투표권을 도둑 당한 것"이라고 분통을 터뜨렸다.



주민 정모씨는 "오후 4시 30분에 와서 6시 30분에 투표하고 나왔다"며 "투표용지가 준비 안 돼서 투표할 수 없는 상황 자체가 말이 안 된다"고 목소리를 높였다.



일부 주민은 부정선거를 주장하며 선거관리인에게 항의하다가 투표를 포기하고 귀가했다.



이곳의 투표는 오후 7시 30분께 마감됐다. 오후 7시 13분께 한 여성이 구청 직원과 여권을 들고 찾았지만, 들어갈 수 없다는 말에 발걸음을 돌렸다.



비슷한 일은 잠실4동 제5투표소서도 벌어졌다. 이곳 역시 오후 4시 30분 전후 투표용지가 소진되며 긴 줄이 늘어섰다.



이에 투표관리원이 "휴대전화 번호를 남기고 가면 투표용지가 도착한 뒤 전화를 드리겠다"고 안내했지만, 주민들이 "현실성이 있느냐"고 반발했다.

제9회 동시지방선거일인 3일 오후 서울 송파구 우성아파트 경로당에 마련된 잠실7동 제2투표소에서 투표용지 부족사태로 대기표를 받은 유권자들이 투표시간이 지나 투표하기 위해 입장하고 있다. 뒤는 이를 지켜보는 주민들.

신원을 밝히기를 거부한 남성은 "줄을 서려다가 화가 나서 집에 갔는데, 30분쯤 지나 아파트 방송으로 '투표가 재개됐다'고 알려줘 겨우 투표했다"며 "집 밖으로 나갔으면 투표를 못 했을 것"이라고 말했다.



이 남성은 "몇 명이 올지 보고 용지를 먼저 확보했어야 하는 것이 아닌가. 초등학교 회장 선거에도 이런 일은 없을 것"이라며 "중앙선거관리위원회가 민주주의의 꽃이라는 선거를 이런 식으로 해서는 안 된다"고 강조했다.



이곳은 투표용지를 보충받아 오후 6시 2분께 입장한 유권자를 끝으로 투표를 마무리했다.



역시 투표용지 부족 사태를 겪은 가락2동 제2투표소는 오후 6시 55분께 투표가 마무리됐다.

제9회 동시지방선거일인 3일 서울 송파구 우성아파트 경로당에 마련된 잠실7동제2투표소에서 유권자들이 투표용지 부족 사태로 투표시간이 지나 투표하고 있다.

투표소에서 만난 주민 정철권(58)씨는 "선거관리원 그 누구도 제대로 된 설명을 안 해주니 도대체 왜 송파구에서만 이런 일이 생기나 싶었다"며 "당황스럽고 납득도 안 되는 상황"이라고 토로했다.



인근이지만 투표용지가 넉넉했던 곳도 있었다.



송파구 트리지움 아파트에 마련된 한 투표소 관계자는 "여기는 오히려 용지가 남았다"며 문제 없이 투표를 끝냈다고 전했다.



투표함 호송을 맡은 경찰도 "다른 곳보다 용지를 더 많이 가져와 남았다고 한다"고 전했다.



잠실7동2투표소는 대기표를 발부받은 인원에 한해 투표 종료 시각을 오후 6시에서 오후 10시까지 미뤘다.



해당 투표소는 국민의힘 인사들이 항의 방문하는 등 투표함 회수가 어려워지자 용지가 없어 기다린 유권자들의 투표권을 최대한 보장하겠다며 투표 시간 연장을 결정했다.



전대미문의 투표용지 부족 사태에 중앙선거관리위원회와 서울시·송파구 선거관리위원회 관계자들은 수사선상에도 오를 전망이다.



이날 보수성향 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 노태악 중앙선관위원장과 허철훈 사무총장, 오민석 서울시선관위원장과 김범진 사무처장, 민소영 송파구선관위원장과 조시훈 사무국장을 직권남용 및 직무유기 혐의로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.



서민위는 "투표권을 행사할 권리를 박탈한 행위는 자유민주주의의 근간을 흔들고 파괴한 만행"이라며 "문제가 해결될 때까지 개표를 보류하고 국정감사를 열어야 한다"고 주장했다.

<연합>