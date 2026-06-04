'47세' 한다감, 임신 비결 공개…"셋째까지도 가능"

배우 한다감이 47세 임신 중에도 놀라운 건강 상태를 보였다.

3일 방송된 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에는 연예계 최고령 산모 한다감이 출연했다.

결혼 6년 만에 임신한 한다감은 "44살때 아이를 갖고 싶다고 생각했다. 2~3년 동안 열심히 준비했다. 그렇게 하면서 46살 막바지에 시도하게 됐고 좋은 소식은 47살에 듣게 됐다"고 했다.

한다감은 용과와 요거트, 블루베리, 올리브오일, 아사이베리, 삶은 청란 등 임신 비결 식단도 공개했다.

그는 "식단 관리는 자신과의 싸움이다. 저도 먹고 싶은 게 많다"면 "저는 한 입만 씹고 뱉는 것까지 해봤다"라 밝혀 모두를 놀라게 했다.

병원을 찾은 한다감은 초음파 검사를 통해 찰떡이(태명)를 공개했다. 찰떡이는 성별은 아들로 판정됐다.

검사 후 의사는 "초산으로는 1등이다"라며 최고령 산모임을 강조했다.

한다감은 "그러면 제가 나이가 있는데 좀 빠른 얘기지만 좋은 몸 상태로 둘째도 가능하냐"라고 물었다. 의사는 "자궁만 있는 한 계속 이런 정도의 관리라면 둘째, 셋째까지도 가능하다"고 했다.

이에 한다감은 "교수님이 잘 도와주시면 50살 전에 기네스북에 도전해보도록 하겠다"며 "우리 찰떡이가 잘 태어날 때까지 잘 관리하고 유지하면서 건강한 모습으로 만날 수 있게 최선을 다해서 노력하고 있다"고 전했다.

<뉴시스>