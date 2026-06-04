평택을 ‘3강 후보’ 숨 막히는 접전… 북갑도 막판까지 긴장감 [6·3 국민의 선택]

6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 재보궐선거의 최대 관심 지역인 경기 평택을과 부산 북갑은 출구조사와 개표 내내 승부를 가늠하기 어려운 혼전 양상을 보였다. 5파전으로 치러진 평택을 재선거에서는 더불어민주당·국민의힘·조국혁신당 후보가 1%포인트 안팎의 초접전을 벌이는 것으로 나타났다. 부산 북갑 보궐선거에서도 민주당 후보와 무소속 후보가 오차범위 안팎의 박빙 승부를 펼치는 것으로 조사되면서 개표 막판까지 긴장감이 이어졌다.
4일 0시 30분 기준 개표율 41.96%인 가운데 경기 평택을 민주당 김용남 후보는 31.09%의 득표율을 기록하며 1위를 달리고 있다. 이어서 국민의힘 유의동 후보가 31.01%로 2위, 조국혁신당 조국 후보가 30.12%로 3위를 기록했다.
같은 시간 부산 북갑 보궐선거는 민주당 하정우 후보가 앞서갔다. 부산 북갑 보궐선거는 개표율 59.49% 현재 하 후보가 45.73%, 국민의힘에서 제명돼 무소속으로 출마한 한동훈 후보가 40.98%를 기록 중이다. 국민의힘 박민식 후보는 13.27%다.
앞서 이날 오후 6시 투표 종료 뒤 발표된 지상파 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과에 따르면 평택을 재선거는 조 후보 31.1%, 유 후보 30.6%, 김 후보 30.3%로 나타났다. JTBC 예측조사에서는 김 후보 34.2%, 조 후보 31.6%로 역시 오차범위 내 접전이었다. 진보당 김재연 후보와 자유와혁신 황교안 후보까지 5파전으로 진행된 평택을 재선거에서 여론조사에서도 ‘3강’ 구도를 보였던 세 후보가 출구조사에서도 한 치 앞을 내다보기 어려운 승부를 펼친 것으로 나타났다.
부산시장에 출마한 민주당 전재수 후보의 지역구인 부산 북갑에서 치러진 보궐선거도 출구조사마다 엇갈린 흐름을 보였다. 지상파 3사 출구조사에서는 하 후보가 42.6%, 한 후보가 41.6%로 예측됐다. JTBC 예측조사에서는 한 후보가 48.1%로, 37.6%인 하 후보보다 높게 예측됐다.
이번 지방선거와 함께 국회의원 재보궐선거는 총 14곳에서 진행된다. 이 중 대선주자급 여야 거물이 출마해 전국적인 관심을 받은 평택을과 부산 북갑만 출구조사 대상에 포함됐다.
평택을 출구조사 결과가 공개되자 조국혁신당과 민주당 상황실에는 긴장감이 흘렀다. 서왕진 상임선대위원장 겸 원내대표를 비롯해 이해민 선대위 총괄본부장, 정춘생·차규근 의원 등 조국혁신당 지도부는 국회 의원회관 제1소회의실에 차린 개표상황실에 모여 출구조사 결과를 지켜봤다. 혁신당은 지상파 3사 출구조사 결과에 일제히 박수를 치며 기뻐했으나 오차범위 내 접전임을 확인하면서 기대에 못 미치는 듯한 긴장된 표정을 감추지 못했다. 이 총괄본부장은 살짝 눈물을 훔쳤고 일부 의원은 두 손을 모은 채 천장을 바라보기도 했다. 조 후보는 출구조사 발표 뒤 평택 선거사무소에서 “아직 환호할 건 아니라고 생각한다”며 “차분하고 담담하게 지켜보자”고 했다.
민주당 상황실에서도 평택을 결과를 두고 탄식이 나왔다. 평택을에서 세 후보가 초접전을 벌이는 가운데 김 후보가 근소하게 뒤처지는 결과가 나오자 장내에선 탄식을 내뱉으며 잠시 정적이 흘렀다. 민주당 전략본부장인 이연희 중앙당선거대책위원회 상황실장은 평택을 국회의원 재선거 출구조사 결과에 대해 “오차범위 내의 박빙으로, 후보 간 차이가 1%포인트 내로 있기 때문에 최종 결과는 마지막 투표함까지 개봉해야 알 수 있을 것”이라고 했다.
유 후보 캠프는 평택을 초접전 결과에 신중한 분위기였다. 유 후보 캠프에서는 초박빙을 보인 출구조사 발표 직후 박수가 나오기도 했으나, 3위를 기록한 JTBC 예측조사 발표 뒤에는 참석자들이 신중한 모습을 보이며 개표 상황을 주시했다. 유 후보는 이날 자택에서 출구조사 결과를 지켜본 것으로 전해졌다.
부산 북갑 결과를 두고는 민주당과 한동훈 후보 캠프의 희비가 엇갈렸다. 부산 북갑에서 하 후보가 한 후보와 초박빙 승부를 벌이는 것으로 조사되자 민주당 상황실은 활기를 띠었다. 하 후보는 민주당 정청래 대표가 부산으로 지원 유세를 갔을 당시 ‘오빠 논란’이 불거졌고 지난달 말 ‘주식 파킹 의혹’까지 불거지며 선거운동에 악재가 겹쳤다. 여론조사 공표 금지 기간에 돌입하기 직전 한 후보가 하 후보를 앞선다는 여론조사 결과까지 나오며 민주당 내에서 부산 북갑을 놓칠 수 있다는 불안감이 높아진 상황이었다.
한 후보 캠프에서는 방송사 출구조사 결과 발표를 보고 긴장과 환호가 엇갈렸다. 한 후보 캠프 관계자와 지지자들은 하 후보에 근소한 차이로 뒤지는 방송 3사 출구조사 결과가 발표되자 긴장감을 감추지 못했고, 한 후보가 하 후보를 앞서는 JTBC 예측조사 결과 발표에는 박수와 함성이 터져 나왔다. 한 후보는 선거사무소에서 입술을 굳게 다문 채 지지자들과 개표 방송을 시청하다가 자리를 떴다.