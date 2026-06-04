[속보] 선관위, 국민의힘 요구 일축…“선거연기·재선거 사유 아니다”

국민의힘이 6.3 지방선거 막판에 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 강하게 문제를 제기하며 서울시 개표 중단과 재선거 실시 등을 요구했지만, 중앙선관위는 이같은 요구를 받아들일 수 없다고 결론을 내렸다.

국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 4일, 6.3 지방선거 투표소 용지 부족 사태와 관련해 서울시선거관리위원회를 항의 방문하고 있다. 연합뉴스

중앙선관위는 4일 자정부터 긴급 선관위원 회의를 소집해 약 2시간가량 논의를 진행한 끝에 이날 오전 4시쯤 '지방선거일 투표용지 부족 사태에 대한 중앙선거관리위원회 입장'을 발표했다.

중선관위는 "지난 3일 일부 투표소에서 투표용지가 부족해, 해당 투표소에 방문한 국민 여러분의 참정권 행사에 많은 혼란과 불편을 드려 깊이 사과드린다"면서도 "일부 투표소의 투표용지 부족으로 발생한 이번 사안은 공직선거법에 따른 선거의 연기나 재선거 사유에 해당하지 않는다"고 밝혔다.

중선관위는 "따라서 현재 진행되는 개표를 중단하는 것은 불가하며, 해당 투표소에서 투표한 유권자의 의사를 확인할 수 있도록 투표함은 개표소로 이송되어야 할 것"이라고 강조했다.

중선관위는 다만 투표용지 부족 사태에 대해서는 "한 분 한 분의 유권자께서 소중한 시간을 내어 투표소를 찾아주셨음에도 선관위의 실책으로 인해 유권자에게 큰 실망과 염려를 끼쳐드리게 되어 크나큰 책임을 통감한다"며 거듭 머리를 숙였다.

이들은 "개표가 종료되면 중선관위는 즉시 이번 사안에 대한 진상 규명 및 재발방지 대책을 마련하기 위해 가능한 최선의 노력을 다 하기로 결정했다"며 "국민의 참정권 행사가 원활하게 이루어지도록 만전을 기하지 못한 점에 대해 다시 한번 사죄를 드리며, 이후 국민 여러분께 원인과 대책을 소상히 밝히고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 할 것임을 약속드린다"고 했다.