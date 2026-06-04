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오세훈, 개표 시작 13시간 만에 정원오 역전…48 대 48 초접전

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김수연 기자 sooya@segye.com
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개표율 94.12% 기준 0.1%포인트 차이로 앞서

6·3 지방선거 서울시장 선거에서 국민의힘 오세훈 후보가 더불어민주당 정원오 후보를 막판 뒤집기로 앞서고 있다.

국민의힘 오세훈 후보(왼쪽)와 더불어민주당 정원오 후보. 뉴시스
국민의힘 오세훈 후보(왼쪽)와 더불어민주당 정원오 후보. 뉴시스

 

4일 선거관리위원회에 따르면 이날 오전 7시20분쯤 오 후보는 개표율 94.12% 기준 48.69%(239만8117표)를 득표하며 48.59%(239만3444표)를 얻은 정 후보에 0.1%포인트 차이로 근소하게 앞서고 있다.

 

개표 초반 정 후보가 30% 포인트 이상 큰 격차로 앞섰으나 이날 새벽 들어 오 후보가 추격 속도를 높이며 두 후보 간 격차가 빠르게 좁혀졌고, 개표 시작 13시간 만에 오 후보가 첫 역전에 성공했다.

4일 오전 제9회 전국동시지방선거 서울시장 후보 개표가 중계되고 있다. 뉴스1
4일 오전 제9회 전국동시지방선거 서울시장 후보 개표가 중계되고 있다. 뉴스1

 

두 후보 캠프는 긴장감이 역력한 상태로 개표방송 결과를 지켜보고 있다. 오전 7시16분쯤 오 후보가 정 후보를 역전했다는 소식이 흘러나오자, 정 후보 캠프에서는 탄식하는 소리가 흘러나왔다. 반면 오 후보 캠프에서는 오 후보가 역전하는 순간 “오세훈”을 연호하는 환호가 터져나왔다. 지지자들은 만세를 외치며 “13시간 만에”라고 감격을 표하기도 했다.

 

 화기애애한 분위기를 보이며 정 후보 캠프와는 정반대의 모습이었다.

 

다만 서울 송파구 등 일부 투표구에서 투표 용지 부족 사태가 발생해 개표가 지연 또는 중단되면서 당선 확정이 늦어질 수 있다는 전망이 나온다.

 

현재 구별 개표율을 보면 영등포(72.37%), 동작(66.87%), 송파(68.97%) 등에서 80% 이하로 상대적으로 낮은 개표율을 보이고 있다.

김수연 기자

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