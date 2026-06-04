6월 모평 이후 달라지는 선택…“결국 환경이 성적 가른다”

6월 평가원 모의고사를 앞두고 상위권 수험생들의 하반기 학습 전략이 변화하고 있다. 메디컬·SKY 등 최상위권 대학 진학을 목표로 하는 학생들 사이에서는 학습량 경쟁을 넘어 흔들리지 않는 학습 루틴과 몰입 환경 구축이 성적 유지와 향상의 핵심으로 떠오르고 있다. 실제로 상위권 학생일수록 학습량보다 생활 패턴, 집중도, 면학 분위기 등 환경적 요인의 영향을 크게 받는 것으로 나타난다.

입시 전문가들은 6월 모평이 반수 여부를 결정하는 중요한 분기점이라고 말한다. 6월 평가원 모의고사는 본인의 현재 위치를 가장 객관적으로 확인할 수 있는 시험인 만큼, 결과에 따라 반수 또는 N수 전략을 구체화하는 수험생이 급증하기 때문이다. 최근에는 대학 재학 중 상위권 대학으로의 도약을 노리는 반수생이 늘어나면서, 독학 중심 학습과 생활 관리를 입체적으로 병행하는 학습 환경에 대한 관심도 확대되고 있다.

이러한 수험생들의 요구를 반영해 메가스터디 기숙학원 종합관은 6월 27일 상위권 반수 독학반을 개강한다. 해당 과정은 메디컬 및 SKY 등 최상위권 대학 진학을 목표로 하는 학생들을 위해 설계되었으며, 학생 개개인의 학업 흐름을 최상으로 유지하도록 자율학습 중심 인프라와 밀착 생활 관리 시스템을 완벽히 융합해 제공한다.

학원 측은 최상위권 학생일수록 주변 학습 분위기와 루틴의 영향을 크게 받는 만큼, 규칙적인 생활과 높은 집중도를 유지할 수 있는 집단 몰입 환경 조성을 최우선 과제로 꼽았다. 특히 짧은 기간 안에 극적인 성적 상승을 이뤄내야 하는 반수생의 특성을 고려해 학습 공백을 최소화하고, 불필요한 이동이나 외부 자극 없이 공부에만 전념할 수 있는 환경을 구현했다. 이는 상위권 학부모들이 메디컬 SKY 기숙학원 추천 시 가장 중요하게 평가하는 핵심요소를 고려한 결과다.

최근 수험생들은 획일적인 강제 수업보다 스스로 학습 계획을 주도하되 필요한 지점에서 정밀한 점검을 받는 방식을 선호한다. 입시 관계자는 “상위권 수험생은 이미 탄탄한 기본 학습 역량을 갖추고 있으므로, 결국 성적을 좌우하는 것은 시험 당일까지 얼마나 안정적으로 평정심과 루틴을 유지하느냐에 달려 있다”며 “6월 모평 이후 어떤 학습 환경을 선택하느냐가 최종 합격증을 가를 핵심 변수다”고 강조했다.