민주당 ‘현역 프리미엄’ 뚫었다… 혁신당 김태성·사순문 ‘대역전 드라마’ [6·3의 선택]

‘민주당 제명·탈당’ 김태성, ‘징검다리 5선’ 노린 박우량 꺾어

‘3전 4기’ 사순문, 4년 전 패배 설독… 불과 259표 차 짜릿한 신승

민주당 독점 텃밭서 이변… 혁신당 호남 교두보 확보하며 지형 개편 예고

제9회 전국동시지방선거에서 조국혁신당 후보들이 더불어민주당의 강고한 텃밭이자 ‘현역 프리미엄’이 버티고 있던 전남 신안과 장흥에서 잇따라 대역전극을 펼치며 당선되는 기염을 토했다. 민주당 공천이 곧 당선이라는 호남의 해묵은 선거 공식이 깨지면서 지역 정가에 거센 지각변동이 일고 있다.

김태성 조국혁신당 신안군수 후보가 4일 선거사무소에 당선이 사실상 확정되자 지지자들과 환호하고 있다. 뉴시스

4일 중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 전남 신안군수 선거에서 조국혁신당 김태성 후보가 1만 4215표(52.79%)를 득표해, 1만 2710표(47.20%)에 그친 민주당 박우량 후보를 물리치고 당선을 확정 지었다. 전국 최초로 ‘징검다리 5선’이라는 대기록에 도전했던 거물 정치인 박 후보를 정치 신예가 꺾는 초유의 이변이 연출된 것이다.

육군 소장 출신인 김 당선인은 민주당에 입당해 이재명 대선 캠프 등에서 안보 전문가로 활동하며 정치에 입문했다. 제22대 총선 경선에서 고배를 마신 후, 이번 지방선거를 앞두고 불법 당원모집 혐의로 민주당에서 제명되는 시련을 겪었다. 그러나 탈당 후 조국혁신당에 둥지를 틀고 무소속 후보들과의 극적인 단일화를 이뤄내며 단숨에 세를 확장했다. 개표 초반 박 후보에게 밀리던 김 당선인은 개표율 9% 시점부터 역전에 성공한 뒤 승기를 굳혔다.

김 당선인은 “겸손하고 낮은 자세로 군민을 하늘처럼 받들겠다”며 “이제 겨우 계당산 계수나무 숲에서 가지 하나를 얻고(桂堂一枝), 곤륜산의 옥 한 조각을 얻었을 뿐(崑山片玉)이다. 선거 과정의 반목을 털어내고 하나 된 신안을 건설하겠다”고 소회를 밝혔다.

조국혁신당 사순문 후보가 4일 당선 소식을 듣고 환호하고 있다. 뉴시스

같은 시각 전남 장흥군수 선거에서도 조국혁신당 사순문 후보가 현직 군수인 민주당 김성 후보를 누르고 감격의 당선증을 거머쥐었다. 사 후보는 1만 1343표(50.57%)를 얻어 김 후보(1만 1084표·49.42%)를 불과 259표 차이로 제치고 대역전극의 주인공이 됐다.

두 후보의 대결은 민선 8기에 이은 치열한 ‘리턴매치’로 주목받았다. 4년 전 민주당 소속 도의원이었던 사 후보는 불공정 경선에 반발해 탈당 후 무소속으로 출마했으나 민주당의 벽을 넘지 못하고 패했다. 이후 ‘와신상담’의 심정으로 조국혁신당에 조기 합류해 “무능한 단체장을 양산하는 민주당 독점 구조를 깨야 한다”며 인물 교체론을 전면에 내걸었다.

과거 군의원 선거 두 차례 낙선에 이어 지난 군수 선거까지 세 번의 고배를 마셨던 사 후보는 이번 승리로 지역 정가에서 ‘오뚜기 군수’라는 별칭을 얻으며 화려하게 재기했다. 사 당선인은 성균관대 법학과를 졸업하고 영국 헐대 정치학 박사과정을 수료했으며, 통일부 장관 보좌관 등을 지낸 정책통이다.

사 당선인은 “오늘의 승리는 변화를 선택해 주신 위대한 군민의 승리”라며 “경쟁 과정에서 누구를 지지했든 모두가 소중한 장흥군민인 만큼, 갈라진 민심을 치유하고 행정력과 성과로 군민들의 신뢰에 반드시 보답하겠다”고 포부를 밝혔다.