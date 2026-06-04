존리, 박정수 투자 실패담에 “주식은 시간을 내 편으로 만드는 것”

투자 전문가 존리가 단기 매매에 흔들리는 투자자들에게 장기투자의 중요성을 강조했다.

존리는 3일 공개된 배우 박정수의 유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 영상에서 노후 자산 관리와 투자 습관에 대한 이야기를 나눴다.

유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 캡처

이날 박정수는 과거 삼성전자 주식 투자 경험을 공개했다. 그는 “4년 전 8만원대에 삼성전자 주식을 천 주 이상 매수했는데 이후 주가가 5만원대까지 떨어졌다”며 “몇 년 동안 기다리다가 본전만 되면 팔겠다는 생각을 하게 됐다”고 말했다.

이어 “직접 관리하기 어려워 증권사에 맡겼는데 주가가 8만~9만원대로 회복됐을 때 매도됐다”며 “결국 수익은 500만원 정도에 그쳤다. 계속 보유했으면 훨씬 큰 수익을 낼 수 있었을 텐데 아쉽다”고 털어놨다.

이에 존리는 많은 개인 투자자들이 비슷한 실수를 반복한다고 지적했다. 그는 “주식 투자는 결국 시간과의 싸움”이라며 “사람들은 주가가 떨어질 때는 두려워서 사지 못하고, 가격이 오르면 뒤늦게 뛰어든다”고 말했다.

또 “투자는 기업의 주인이 되는 것이라고 생각해야 한다”며 “기업의 미래와 성장 가능성을 보고 투자했다면 단기적인 주가 변동에 지나치게 흔들릴 필요가 없다”고 설명했다.

특히 존리는 국내 투자자들 사이에 만연한 단기 매매 문화에 아쉬움을 드러냈다. 그는 “10% 손실이 나면 무조건 손절해야 한다는 식의 접근은 바람직하지 않다”며 “좋은 기업이라면 충분한 시간을 두고 기다리는 자세가 필요하다”고 강조했다.

유튜브 채널 ‘웬만해선 정수를 막을 수 없다’ 캡처

그는 장기투자의 대표적인 방법으로 꾸준한 적립식 투자와 ETF 투자를 추천했다. “주식 투자는 머리로 계산하는 것이 아니라 시간을 내 편으로 만드는 것”이라며 “사치품을 사는 대신 좋은 자산을 꾸준히 모아가는 습관이 중요하다”고 말했다.

존리는 가장 성공한 투자자들의 공통점으로 ‘인내심’을 꼽았다. 그는 “주식 투자로 큰돈을 번 사람들은 비밀번호를 잊어버린 사람들”이라며 “계좌를 들여다보지 않고 오랫동안 보유한 사람들이 결국 가장 큰 수익을 얻는 경우가 많다”고 설명했다.

아울러 박정수에게 “손해를 보지 않았다는 것만으로도 좋은 경험”이라며 “투자는 단기간에 결과를 확인하려 하기보다 긴 호흡으로 접근해야 한다”고 조언했다.