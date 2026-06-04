경북 기초단체장 22곳 중 18곳 국민의힘 석권 [6·3의 선택]

무소속 울진 황이주, 울릉 남한권, 성주 전화식, 청도 박권현 후보 등 4곳서 당선

민주당, 안동에서 선전

제9회 전국동시지방선거에서 경북 도내 22개 시·군 기초단체장 가운데 국민의힘 후보가 18곳에서 승리했다.

다만 일부 지역에서는 무소속 후보나 더불어민주당 후보가 선전하면서 '국민의힘 공천이 곧 당선'이란 세간의 인식이 조금씩 약화하는 분위기다.

경주시장에 당선된 국민의힘 주낙영 후보.주낙영 당선인 제공

4일 중앙선거관리위원회 개표 결과에 따르면 전날 치른 지방선거에서 도내 22개 시·군 단체장 당선인 가운데 무소속 후보는 4명이다.

울진 황이주 후보

울릉 남한권 후보

성주 전화식 후보

청도 박권현 후보

울진 황이주, 울릉 남한권, 성주 전화식, 청도 박권현 후보가 당선증을 거머쥐었다.

나머지 18개 시·군 당선인은 모두 국민의힘 소속이다.

포항시장에 당선된 국민의힘 박용선 후보. 박용선 당선인 제공

4년 전인 2022년 8회 지방선거 때는 현재 대구로 편입된 군위군을 포함한 23개 시·군 중 국민의힘 후보가 당선된 곳은 20곳, 무소속 후보가 당선된 곳은 3곳이었다.

4년 전과 비교해 무소속이 1명 늘었지만, 여전히 대다수 당선인은 국민의힘 소속이다.

더불어민주당은 이번 선거에서 18명의 후보를 냈지만, 단 한 석도 확보하지 못해 경북은 여전히 민주당 불모지로 남았다.

다만 안동에서는 이삼걸 후보가 국민의힘 권기창 후보와 맞붙어 치열한 접전 끝에 근소한 차이로 패해 정치 지형 변화 가능성을 보여준 결과라는 분석도 나온다.

봉화에서는 무소속 박만우 후보가 국민의힘 최기영 후보에게 1.35%포인트 차이로 석패하기도 했다.