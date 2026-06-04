삼성 성과급이 쏘아 올린 공?… 동탄 아파트값 0.60% 역대급 상승



수도권 매매 0.14% 상승 주도, 반도체 자본과 신축 밭 입지가 시세 견인



지난 4월 서울 남산에서 바라본 아파트 단지 모습. 뉴스1

전국 아파트 매매 시장이 수도권 핵심지와 지방 간의 극심한 차별화 장세를 나타내고 있다. 매수자들의 관망세 속에서도 양질의 일자리를 배후에 둔 신축 대단지와 교통 호재가 확실한 지역을 중심으로 상승 거래가 꾸준히 이어지는 양상이다.

4일 한국부동산원이 발표한 2026년 6월 1주 주간 아파트가격 동향에 따르면 전국 매매가격지수는 지난주 대비 0.07% 상승했다. 수도권이 0.14%, 서울이 0.25% 오르며 상승세를 견인한 반면 지방은 0.00% 보합에 그쳐 대조를 이뤘다.

◆ 반도체 머니와 준서울 입지, 매매 상승 주도

서울 매매 시장은 신축과 역세권 단지를 중심으로 매수세가 유입되며 0.25% 상승했다. 청량리역 일대 교통 호재와 뉴타운 정비사업이 활발한 동대문구가 0.37% 올랐고 강남 접근성이 뛰어난 성동구가 0.35% 상승하며 강북권 랠리를 이끌었다. 강남권에서는 가양동과 화곡동 역세권 위주로 강세를 보인 강서구가 0.31% 상승했으며 여의도 재건축 추진 기대감이 반영된 영등포구 역시 0.31% 오르며 흐름을 같이했다.

경기 지역에서는 확실한 자본의 흐름이 포착되는 곳들이 지수를 강하게 밀어 올렸다. 화성 동탄구는 청계동과 여울동 역세권 위주로 0.60% 폭발하며 수도권 최고 상승률을 기록했다. 이는 인근 삼성전자 캠퍼스 등 고소득 직주근접 수요와 성과급 유동성이 유입된 결과로 풀이된다. 사실상 서울 생활권이면서 정비사업을 통해 신축 밭으로 변모 중인 광명시 역시 0.43% 상승하며 뜨거운 분위기를 반영했다.

반면 과천시는 중앙동과 원문동 대단지 위주로 매물이 쌓이며 0.19% 하락했다. 지방 역시 광주가 0.11% 떨어지고 세종이 0.02% 하락하는 등 양극화 현상이 깊어지는 관측이다.

◆ 매매가 턱밑까지 추격하는 전세 폭등세

매매 시장이 지역별로 눈치싸움을 벌이는 사이 전세 시장은 훨씬 가파른 상승세를 보이며 매매가를 하방에서 압박하고 있다. 이번 주 전국 주간 아파트 전세가격지수는 0.11% 올랐으며 특히 서울은 0.29% 튀어 올랐다.

임차 수요는 꾸준하지만 실거주 규제와 입주 물량 급감으로 유통되는 전세 매물 자체가 씨가 마른 영향이다. 서울 송파구는 잠실동과 신천동 대단지 위주로 전세 수요가 집중되며 0.50% 상승해 서울 전체 1위를 기록했다. 성동구 역시 행당·옥수동 역세권 위주로 0.48% 상승하며 매매가와 전세가가 동반 폭등하는 흐름이다.

주목할 점은 전세난의 외곽 확산이다. 도봉구는 창동과 방학동 대단지 위주로 0.47% 올랐고 노원구 역시 상계·중계동 위주로 0.41% 상승했다. 상급지의 높은 전세가를 감당하지 못한 실수요자들이 외곽 지역으로 밀려 내려오면서 하방 지역의 전세가까지 통째로 들어 올리는 도미노 전세난이 본격화되는 것으로 해석된다.

◆ 전세가 폭등이 흔들 매매 시장의 임계점

부동산 전문가들은 “현재의 거센 전세가 상승세가 향후 둔화된 매매 심리를 다시 자극할 가장 강력한 불씨가 될 수 있다”고 경고한다. 전세가는 거품이 끼지 않는 순수 실거주 가치인데 이 수치가 매매가 턱밑까지 차오르면 매수 전환 압박이 커지기 때문이다.

시장 참여자들 사이에서 매달 치솟는 전세금을 대느니 차라리 대출을 활용해 내 집 마련에 나서는 편이 낫다는 심리가 확산될 임계점이 머지않았다는 분석이다. 수도권 전역에서 발생하는 전세 매물 잠김 현상이 장기화될 경우 하반기 아파트 매매 시장의 변동성도 덩달아 커질 것이라는 우려 섞인 전망이 나온다.