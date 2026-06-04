삼성 성과급이 쏘아 올린 공?… 동탄 아파트값 0.60% 역대급 상승

전국 아파트 매매 시장이 수도권 핵심지와 지방 간의 극심한 차별화 장세를 나타내고 있다. 매수자들의 관망세 속에서도 양질의 일자리를 배후에 둔 신축 대단지와 교통 호재가 확실한 지역을 중심으로 상승 거래가 꾸준히 이어지는 양상이다.
4일 한국부동산원이 발표한 2026년 6월 1주 주간 아파트가격 동향에 따르면 전국 매매가격지수는 지난주 대비 0.07% 상승했다. 수도권이 0.14%, 서울이 0.25% 오르며 상승세를 견인한 반면 지방은 0.00% 보합에 그쳐 대조를 이뤘다.
◆ 반도체 머니와 준서울 입지, 매매 상승 주도
서울 매매 시장은 신축과 역세권 단지를 중심으로 매수세가 유입되며 0.25% 상승했다. 청량리역 일대 교통 호재와 뉴타운 정비사업이 활발한 동대문구가 0.37% 올랐고 강남 접근성이 뛰어난 성동구가 0.35% 상승하며 강북권 랠리를 이끌었다. 강남권에서는 가양동과 화곡동 역세권 위주로 강세를 보인 강서구가 0.31% 상승했으며 여의도 재건축 추진 기대감이 반영된 영등포구 역시 0.31% 오르며 흐름을 같이했다.
경기 지역에서는 확실한 자본의 흐름이 포착되는 곳들이 지수를 강하게 밀어 올렸다. 화성 동탄구는 청계동과 여울동 역세권 위주로 0.60% 폭발하며 수도권 최고 상승률을 기록했다. 이는 인근 삼성전자 캠퍼스 등 고소득 직주근접 수요와 성과급 유동성이 유입된 결과로 풀이된다. 사실상 서울 생활권이면서 정비사업을 통해 신축 밭으로 변모 중인 광명시 역시 0.43% 상승하며 뜨거운 분위기를 반영했다.
반면 과천시는 중앙동과 원문동 대단지 위주로 매물이 쌓이며 0.19% 하락했다. 지방 역시 광주가 0.11% 떨어지고 세종이 0.02% 하락하는 등 양극화 현상이 깊어지는 관측이다.
◆ 매매가 턱밑까지 추격하는 전세 폭등세
매매 시장이 지역별로 눈치싸움을 벌이는 사이 전세 시장은 훨씬 가파른 상승세를 보이며 매매가를 하방에서 압박하고 있다. 이번 주 전국 주간 아파트 전세가격지수는 0.11% 올랐으며 특히 서울은 0.29% 튀어 올랐다.
임차 수요는 꾸준하지만 실거주 규제와 입주 물량 급감으로 유통되는 전세 매물 자체가 씨가 마른 영향이다. 서울 송파구는 잠실동과 신천동 대단지 위주로 전세 수요가 집중되며 0.50% 상승해 서울 전체 1위를 기록했다. 성동구 역시 행당·옥수동 역세권 위주로 0.48% 상승하며 매매가와 전세가가 동반 폭등하는 흐름이다.
주목할 점은 전세난의 외곽 확산이다. 도봉구는 창동과 방학동 대단지 위주로 0.47% 올랐고 노원구 역시 상계·중계동 위주로 0.41% 상승했다. 상급지의 높은 전세가를 감당하지 못한 실수요자들이 외곽 지역으로 밀려 내려오면서 하방 지역의 전세가까지 통째로 들어 올리는 도미노 전세난이 본격화되는 것으로 해석된다.
◆ 전세가 폭등이 흔들 매매 시장의 임계점
부동산 전문가들은 “현재의 거센 전세가 상승세가 향후 둔화된 매매 심리를 다시 자극할 가장 강력한 불씨가 될 수 있다”고 경고한다. 전세가는 거품이 끼지 않는 순수 실거주 가치인데 이 수치가 매매가 턱밑까지 차오르면 매수 전환 압박이 커지기 때문이다.
시장 참여자들 사이에서 매달 치솟는 전세금을 대느니 차라리 대출을 활용해 내 집 마련에 나서는 편이 낫다는 심리가 확산될 임계점이 머지않았다는 분석이다. 수도권 전역에서 발생하는 전세 매물 잠김 현상이 장기화될 경우 하반기 아파트 매매 시장의 변동성도 덩달아 커질 것이라는 우려 섞인 전망이 나온다.