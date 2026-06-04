토니안, 팬미팅 하루 전 취소 사과 "다신 그런 일 발생하지 않도록"

그룹 H.O.T. 출신 가수 토니안이 팬미팅 취소와 관련해 사과했다.

토니안은 3일 소셜미디어를 통해 "얼마 전 팬미팅 때문에 불편하셨던 분들께도 개인적으로 사과드린다"며 "다시는 그런 일이 발생하지 않도록 더 신경 쓰겠다. 미안하고 고마워요"라고 밝혔다.

토니안. 인스타그램 캡처

앞서 토니안은 지난달 30일 H.O.T. 멤버 강타와 함께 팬미팅을 개최할 예정이었으나, 행사 하루 전 취소 소식을 전했다.

토니안은 이날 생일을 앞두고 팬들이 보낸 선물에 대해서도 고마움을 전했다. 그는 "곧 다가올 생일을 맞이하여 일용할 양식을 주신 팬 여러분께 정말 감사드린다"며 팬들이 보낸 선물 사진을 공개했다.

사진에는 SBS TV 'TV 동물농장' 촬영 현장에서 강아지 모양 케이크를 들고 있는 토니안의 모습이 담겼다. 팬들이 준비한 도시락과 간식 등도 함께 공개됐다.

토니안은 "동물농장 제작진과 맛있게 나눠 먹고 모두 힘내서 촬영을 잘 마쳤다"며 "제작진과 출연진 분들도 감사의 메시지를 전달해 달라고 했다"고 전했다.

<뉴시스>